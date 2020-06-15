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ЗНО в Україні не скасують: омбудсмен озвучив деталі

  • Основна сесія ЗНО відбудеться не онлайн, а в традиційному форматі

  • Остаточну дату проведення ЗНО 22 червня оголосить головний санітарний лікар України

  • Попередня дата основної сесії – 25 червня

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Імовірність того, що зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) у 2020 році буде скасовано, практично дорівнює нулю.

Про це в ефірі ObozTV заявив освітній омбудсмен Сергій Горбачов. "У мене були певні побоювання, але зараз вони вже зняті. Ситуація стала зрозумілою, ЗНО відбудеться", – підкреслив він.

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Він також уточнив, що, на відміну від пробного ЗНО, основна сесія буде проводитися в традиційному форматі – з фізичною присутністю випускників.

У той же час Горбачов повідомив, що остаточна дата її проведення поки що не затверджена. Вирішальне слово залишається за головним санітарним лікарем України Віктором Ляшком, який повинен зробити тематичну заяву за 3 дні до запланованої дати – 22 червня.

"Звичайно, хочеться більше визначеності. Україна завмерла в очікуванні. Тепер потрібно провести велику організаційну роботу, виконати багато важливих рішень і забезпечити нормальний процес вступу в установи вищої освіти", – сказав омбудсмен.

Як писав OBOZREVATEL, 13 червня Кабінет міністрів скасував проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання в Україні. Воно було проведено режимі онлайн у понеділок, 15 червня. Попередньо основна сесія ЗНО призначена на 25 червня.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Коронавірус Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Новини ObozTV Підсумки
Особа
Сергій Горбачов
Місце
Україна
Тег
ЗНО
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