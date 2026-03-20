'Он в травмпункте и не слышит на одно ухо'. Мама 10-летнего мальчика шокировала случаем в школе: директор и классный руководитель 'исчезли'

Мама пятиклассника Анна рассказала о критическом случае в школе Киева. Женщине позвонили и сообщили, что ее сын участвовал в драке, находится в травмпункте и не слышит на одно ухо. По дороге в учебное заведение она вызвала полицию, ведь, по ее словам, класс мальчика проблемный.

В заметке в Threads мама школьника с никнеймом anny_deny указала, что ее сын защищал друга от трех обидчиков, из-за чего получил кулаком в голову и его слух сразу ухудшился. По словам женщины, со стороны администрации никто к ним никто не подошел, только на время появился классный руководитель. Когда же она попросила встречи с директором, то получила ответ, что это невозможно и если ей что-то не нравится, то она может переводить ребенка в другую школу.

"Произошла ситуация просто критическая. Сегодня звонок в 16:03: "Ваш сын принимал участие в драке, он сейчас в травм пункте и не слышит на одно ухо". Вызываю полицию (класс проблемный, это знает вся школа, перевести на параллель никто не хочет) и мчу в школу, ребенок в травмпункте и надо ехать в больницу, защитил друга от обидчиков и получил кулаком в голову, слух ухудшился моментально, давит в ухе, болит голова", – написала женщина.

"Как вы думаете, к нам хоть кто-то подошел из администрации школы? Правильно, никто... Ни завуч, ни директор, классный руководитель сначала "недошла" а потом пришла и снова быстренько исчезла... На просьбу встречи с директором получила ответ, что у него нет времени на это ни завтра, ни после завтра, и вообще "не нравится – переводитесь в другую школу". 5 класс, ребенку 10 лет", – добавила она.

В комментариях она также отметила, что директор угрожал собрать коллективное заявление, чтобы ее сына исключили из школы. Кроме того, по ее словам, он вызывающе общался по телефону и началось давление из-за младшего ребенка, который учится во втором классе. В то же время, перевести на параллель им отказывают, якобы там нет мест. Женщина добавила, что она обратилась в больницу, где врачи сообщили в правоохранительные органы об избиении ребенка.

Украинцев шокировал такой инцидент и реакция директора школы. Они советовали также написать жалобы на администрацию школы и обращаться в департамент образования.

"Заявление в полицию, жалоба в городской отдел образования, на горячую линию Кабмина. Везде, где только можно. Пока ребенок в школе, за него отвечает администрация школы. Не могут контролировать ситуацию. Значит люди не на своем месте".

