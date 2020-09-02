Дистанционное обучение в Украине: подборка программ, которые помогут его организовать

С 1 сентября дистанционное обучение началось в учебных заведениях в 21 регионе Украины. Данные заведения относятся к так называемой "красной" зоне, введенной из-за высокого уровня распространения COVID-19.
Наладить режим дистанционного образования призваны различные программы. Детальнее о них рассказывает OBOZREVATEL.
Так, одними из наиболее популярных считаются программы Moodle, Google Classroom и Microsoft Teams. Они помогают организовать процесс обучения и создавать курсы, общаясь с несколькими учащимися.
Moodle
Бесплатная и открытая система управления обучением, в которой предусмотрены:
коммуникация между преподавателями и учащимися;
выполнение задач;
загрузка файлов;
обмен сообщениями;
оценки;
календарь;
проверка работ.
Google Classroom
Для начала работы бесплатного сервиса нужно всего лишь иметь почту от Google – Gmail. Google Classroom – это:
обмен файлами;
загрузка работ;
редактирование их;
оценивание тестовых и контрольных работ.
Microsoft Teams
Сервис для командной работы в Office 365. Это более упрощенная программа для управления обучением, которая включает:
коммуникацию в учебной группе (чат для обсуждений);
обмен файлами;
корпоративные программы.
Global Innovative Online School
Украинская онлайн-платформа для изучения математики. Имеет официальный гриф Министерства образования и науки Украины, а занятия в ней построены в интерактивной форме.
В Министерстве образования также предлагают школам и учителям такие программы по дистанционному обучению, как "МойКлас" и "Вчи.юа", однако в основу этих программ положены российские, которые не соответствуют учебной программе Украины.
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, в каких областях Украины началось дистанционное обучение: список и правила. Читайте также, что такое домашнее обучение в Украине и как на него перейти.
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