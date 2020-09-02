Дистанційне навчання в Україні: добірка програм, які допоможуть його організувати

З 1 вересня дистанційне навчання почалося в навчальних закладах у 21 регіоні України. Ці заклади належать до так званої "червоної" зони, введеної через високий рівень поширення COVID-19.

Налагодити режим дистанційної освіти покликані різні програми. Детальніше про них розповідає OBOZREVATEL.

Так, одними з найбільш популярних вважаються програми Moodle, Google Classroom і Microsoft Teams. Вони допомагають організувати процес навчання та створювати курси, спілкуючись із кількома учнями.

Moodle

Безкоштовна й відкрита система управління навчанням, у якій передбачені:

комунікація між викладачами та учнями;

виконання завдань;

завантаження файлів;

обмін повідомленнями;

оцінки;

календар;

перевірка робіт.

Google Classroom

Для початку роботи безкоштовного сервісу потрібно всього лише мати пошту від Google – Gmail. Google Classroom – це:

обмін файлами;

завантаження робіт;

редагування їх;

оцінювання тестових і контрольних робіт.

Microsoft Teams

Сервіс для командної роботи в Office 365. Це більш спрощена програма для управління навчанням, яка містить:

комунікацію в навчальній групі (чат для обговорень);

обмін файлами;

корпоративні програми.

Global Innovative Online School

Українська онлайн-платформа для вивчення математики. Має офіційний гриф Міністерства освіти і науки України, а заняття в ній побудовані в інтерактивній формі.

У Міністерстві освіти також пропонують школам і вчителям такі програми з дистанційного навчання, як "МійКлас" та "Вчи.юа", проте в основу цих програм покладені російські, які не відповідають навчальній програмі України.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, у яких областях України розпочалося дистанційне навчання: список і правила. Читайте також, що таке домашнє навчання в Україні та як на нього перейти.

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