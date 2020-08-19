В Украине в новом учебном году продолжат обучение по телевизору

В новом учебном году продолжится практика телеуроков, а их аудиторию расширят и на учащихся 11-х классов.

Об этом в заявил и.о. министра образования Сергей Шкарлет в эфире программы "Официальная разговор" на телеканале "Дом". Он отметил, что телевидение является самым распространенным информационным каналом.

По словам главы Минобразования, новые уроки в телевизионном формате разрабатываются, поскольку в правительстве готовятся к "худшему сценарию, но рассчитывают на лучший".

Чиновник подчеркнул, что именно телевидение дает возможность донести информацию до самых отдаленных уголков страны.

"В Министерстве образования еще 74 школы, в которых нет интернета. Их было 609 примерно на начало прошлого года, затем – 260. Сейчас 74 школы – без интернета", – сказал Шкарлет.

Он добавил, что Минобразования совместно с Министерством цифровой трансформации работает над решением этой проблемы.

Также Шкарлет заявил, что в новом учебном году дети будут учиться за партами, а дистанционное обучение станет вспомогательным средством.

"В школу не пойдут только те дети, которые живут в населенных пунктах “красной зоны”. У них будет смешанная система", – пояснил и.о. министра.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в регионах "зеленой", "желтой" и "оранжевой" зон учебный год в школах и высших учебных заведениях начнется с 1 сентября. Исключения – "красные зоны", где фиксируют наиболее высокое распространение коронавируса.

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