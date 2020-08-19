В Україні в новому навчальному році продовжать навчання по телевізору

У новому навчальному році продовжиться практика телеуроків, а їхню аудиторію розширять і на учнів 11-х класів.

Про це в заявив в.о. міністра освіти Сергій Шкарлет в ефірі програми "Офіційна розмова" на телеканалі "Дім". Він зазначив, що телебачення є найпоширенішим інформаційним каналом.

За словами глави Міносвіти, нові уроки в телевізійному форматі розробляються, оскільки в уряді готуються до "найгіршого сценарію, але розраховують на кращий".

Чиновник підкреслив, що саме телебачення дає можливість донести інформацію до найвіддаленіших куточків країни.

"У Міністерстві освіти ще 74 школи, в яких немає інтернету. Їх було 609 приблизно на початок минулого року, потім – 260. Зараз 74 школи – без інтернету", – сказав Шкарлет.

Він додав, що Міносвіти спільно з Міністерством цифровий трансформації працює над вирішенням цієї проблеми.

Також Шкарлет заявив, що в новому навчальному році діти вчитимуться за партами, а дистанційне навчання стане допоміжним засобом.

"У школу не підуть тільки ті діти, які живуть в населених пунктах "червоної зони". У них буде змішана система", – пояснив в.о. міністра.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в регіонах "зеленої", "жовтої" та "помаранчевої" зон навчальний рік в школах і вищих навчальних закладах розпочнеться з 1 вересня. Винятки – "червоні зони", де фіксують найбільш високе поширення коронавірусу.

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