''Оплата труда в тройке самых низких''. Сергей Дятленко дал советы, как привлечь молодежь идти работать в школу

Молодежь, даже если имеет мотивацию, не хочет идти работать в школу из-за того, что оплата труда по образованию находится в тройке самых низких по всем отраслям экономики. Кроме того, абитуриенты поступают в педагогические университеты, чтобы получить высшее образование, а не стать учителями. В то же время это направление имеет одни из самых низких требований к проходному баллу Национального мультипредметного теста даже на бюджет, уверяет образовательный эксперт Сергей Дятленко

Он отмечает, что студенты не прилагая значительных усилий, получают диплом о высшем образовании, однако работать в школу не идут. Поэтому, по его мнению, учителям необходимо предоставить конкурентную оплату труда, профориентацию к поступлению и независимый контроль за получением права на профессию. Об этом специалист рассказал в интервью OBOZ.UA.

"Сегодня молодежь преимущественно поступает в педагогические учреждения высшего образования из-за высшего образования, а не из-за педагогического образования. Здесь одни из самых низких требований к проходному баллу ВНО/НМТ даже на бюджет, лайтовые условия обучения, отсутствие независимого контроля на выходе – и диплом в кармане. Но это не педагоги и в школу они не пойдут, а мотивированные не пойдут. А мотивированные не пойдут, в том числе и потому, что оплата труда по образованию в тройке самых низких по всем отраслям экономики. Поэтому меня даже пугает предложение об обязательной отработке в школе для тех, кто получал педагогическое образование за государственный счет", – говорит Дятленко.

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Он добавляет, что законодательно в Украине закреплена норма, согласно которой учителем может быть лицо с высшим, но не педагогическим образованием. И после года работы такой работник должен сдать квалификационные экзамены. Эксперт по образованию отмечает, что эта норма прописана еще в 2017 году, но механизма ее реализации нет до сих пор.

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