Опрос учителей на тему ''Как я провел лето'' раскрыл главную проблему образования в Украине

Опрос учителей, где они рассказали, как провели лето, показал, что подавляющее большинство (64%) педагогов практически не имели отпуска, ведь занимались работой, ремонтами и огородами. Только 23% респондентов имели возможность отдохнуть на море, в горах или в путешествиях.

Такую информацию обнародовало медиа НУШ, проведя анализ ответов учителей. В нем приняло участие более 120 педагогов, средний стаж работы которых 22 года, а средняя зарплата – около 11 тысяч гривен. Согласно выводам, летний "отпуск" учителя в Украине – это миф.

"За этим словом скрывается не релакс, а изнурительный труд, ремонт за свой счет, огород или заработки за границей. В лучшем случае – несколько дней моря, в худшем – лето под обстрелами или в очереди в больницу. Учитель, который приходит в класс 1 сентября, — это не вдохновленный путешественник, который привез новые идеи из путешествия. Это истощенный человек, у которого не было времени на себя. Человек, которому некогда было восстанавливать силы, потому что надо было выживать", – говорится в выводах медиа.

Также были опубликованы отрывки из анкет педагогов, где они поделились, что делали летом.

"Отпуск – это тюль и ремонт в классе за свой счет", – Нина Кудин, 21 год стажа.

"Лето провела на другой работе, чтобы заработать средства на жизнь. В школу возвращаюсь с мыслями: как прожить год на мою зарплату", – Наталья Ковган, 12 лет стажа.

"Поехала в Италию на заработки. Заработала 1000 евро за месяц. Вернулась и думаю, что пора писать заявление на увольнение", – Лариса Коробчук.

"Целое лето работала на двух дополнительных работах. Нигде не была, ничего не видела", – Алина Леоненко, 5 лет стажа, ЗЗСО.

"Просидела все лето дома, под обстрелами, потому что отпускные нам не выплатили... Просидела на огороде, иначе зимой нечего будет есть", – Алла Кульша, 17 лет стажа, Дружбовский УВК (Сумская область).

"За полученные средства приобрела ноутбук для работы, еще и не хватило. Лето провела в селе с родителями на огороде..."— Людмила Новикова, 20 лет стажа, ИД №150 (Харьков).

"Отложила средства за два месяца, чтобы заплатить за аренду жилья, поскольку я ВПЛ. Полечила зубы, но на коронку не хватило..." – Ольга Крупа, 12 лет стажа, школа (место не указано).

Также определенное количество учителей поделилось, что смогли отдохнуть.

"Замечательное лето. Отдохнула на побережье Черного моря. Отдыхаю каждый год в одном и том же месте. Очень люблю море... Но на работу не хочется от слова "совсем", — Алла, 29 лет стажа.

"Мне хватило на неделю в Одессе, а благодаря дочке я еще и путешествовала по Европе – Будапешт, Париж..." – Ольга Антоненко, 30+ лет стажа, 1,5 ставки, школа (место не указано).

"Прошла курсы и неделю отдохнула с семьей на Днестре – в отеле, без бытовых хлопот", – Мирослава Бублясь, 21 год стажа, Киев.

