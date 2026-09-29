Когда осенние каникулы 2026: как долго продлится отдых в школах Украины

Учебный год в Украине начался 1 сентября 2026 года и продлится до 30 июня 2027 года в соответствии с решением Кабинета министров. Однако продолжительность каникул и их даты учебные заведения должны определять самостоятельно, учитывая, в частности, факторы безопасности.

Согласно обнародованным рекомендациям Министерства образования и науки, в 2026/2027 учебном году осенние каникулы ориентировочно состоятся в конце октября и продлятся до начала ноября. Точные даты могут отличаться в зависимости от решения каждой школы и региона ее расположения.

Так, в Киеве рекомендовано провести осенние каникулы с 26 октября по 1 ноября.

Коли будуть осінні канікули Источник: Freepik

Образовательные учреждения также могут корректировать структуру учебного года: школы могут продлевать зимние каникулы в случае риска отключений электроэнергии, изменять продолжительность весенних и осенних каникул, а также проводить дополнительные занятия в июне.

Напомним, в школах упрощаются правила оценивания учеников 5–9 классов. Благодаря этому компетентностный подход и академическая свобода учителя сохраняются, но часть лишней бюрократии исчезает. Таким образом, больше не обязательно указывать в журнале группы результатов ГР1–ГР4 – учитель может использовать такую индексацию, если ему это удобно. До 1 октября МОН должно обновить форму Свидетельства о достижениях для учеников 5–9 классов.

Графік навчання в українських школах

Кроме того, все школьники будут получать бесплатное горячее питание, которое охватывает около 3 млн учеников. Согласно нормативам, на одного ученика начальных классов выделяется около 50 грн в день. Для прифронтовых областей проект реализуется при поддержке Всемирной продовольственной программы ООН. Учителя получат надбавку в размере +20% к зарплате с 1 сентября.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в одном из городов Украины изменят расписание для школьников, из-за чего они будут учиться по субботам.

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