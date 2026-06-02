Ошибка ИИ испортила выпускной в США: почему студенты освистали президента колледжа на вручении дипломов

Выпускная церемония в Общественном колледже Глендейл в Аризоне, которая должна была отметить годы достижений, превратилась в хаос после того, как бот с искусственным интеллектом пропустил имена студентов во время вручения дипломов. Администрация использовала новую систему на базе ИИ для считывания имен во время выпускного. Вместо того, чтобы плавно объявлять выпускников, когда они выходили на сцену, технология дала сбой, оставив группу студентов совершенно неузнанными во время одного из самых важных моментов их жизни.

Когда сотрудники колледжа взялись за микрофон, чтобы объяснить ошибку и то, что за нее ответственен искусственный интеллект, это вызвало возмущенные возгласы выпускников и ошеломленных семей, присутствовавших на выпуске. Во время церемонии распространилась путаница, и было слышно, как выпускники громко освистывали президента колледжа Тиффани Эрнандес, когда она вышла вперед, чтобы объяснить, что пошло не так, информирует Daily Mail.

Для многих выпускников и их семей техническая ошибка превратила праздник, который случается раз в жизни, в неудобный момент, поскольку имена некоторых студентов были пропущены.

Сначала Эрнандес признала, что школа не сможет полностью воспроизвести процесс повторного отображения имен каждого пропущенного выпускника на экране, но после некоторых размышлений решила позволить ученикам, имена которых еще не были объявлены, образовать новые ряды и назвать свои имена устно, чтобы они все еще могли пройтись по сцене и позировать для фотографий.

В заявлении после церемонии Колледжи общины сообщили, что чиновники непосредственно извинились перед пострадавшими студентами после сбоя.

Такая напряженность также распространилась на выпускные церемонии по всей стране. В соседнем Университете Аризоны бывшего генерального директора Google Эрика Шмидта в этом году встретили освистыванием, когда он во время речи на церемонии вручения дипломов обсуждал искусственный интеллект и будущее технологий. Сопротивление речам на церемонии вручения дипломов, посвященным искусственному интеллекту, возникло и в других местах. Выпускники Университета Центральной Флориды также освистали руководителя агентства недвижимости Глорию Колфилд, после того, как она назвала искусственный интеллект "следующей промышленной революцией".

