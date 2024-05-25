Оставить детей в покое: образовательный эксперт назвал 5 вариантов успешного воспитания

Украинский образовательный эксперт Владимир Спиваковский уверяет, что есть пять вариантов успешного воспитания. Первое, что нужно сделать – это оставить детей в покое. Он отмечает, что сейчас на современных малышей влияет в первую очередь социум, интернет, друзья, родители, школа и книги.

Кроме того, в жизни мальчиков и девочек также бывают разные случаи и ситуации, которые оставляют след. Об этом Спиваковский написал в Facebook.

Он отмечает, что часть воспитанности переходит к малышам с генами. Однако что-то исчезает в переходном возрасте, но в конце концов из детей вырастают порядочные люди.

Кроме того, что стоит оставить подростков в покое, специалист также советует:

Навязывать им то, на чем выросли взрослые.

Подстраиваться под детей.

Найти хорошую школу.

Сочинять и реализовывать (для них и вместе с ними) индивидуальную траекторию их собственной жизни.

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Напомним, украинский психиатр и доктор медицинских наук Олег Чабан уверяет, что родители воспитывают своих детей так, как воспитывали их и чаще всего считают, что такая модель единственно верна. Так, говорит специалист, кто-то порет, чтобы "направить на путь истинный". А кто-то делает это в стиле воспитанной беспомощности говоря, что у всех дети как дети, а у него дебил. Эксперт уверяет, что таким образом взрослые воспитывают из своих детей неудачников. Кроме того, по его словам, это отразится в подростковом возрасте, когда школьник найдет себе подобных бунтарей и будет реализовывать заложенную в подсознание родителями программу.

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