От аутсайдера до "математической сверхдержавы": как Англия за 10 лет улучшила знания школьников

Англия демонстрирует устойчивое улучшение знаний школьников по математике. По словам руководителя образовательного регулятора Ofqual сэра Иэна Бокема, страна благодаря новому подходу к преподаванию предмета постепенно превращается в "математическую сверхдержаву".

Как пишет ZN со ссылкой на статью The Times, новые результаты выпускных экзаменов GCSE, которые 16-летние школьники сдают в конце обязательного образования, показали особенно высокие показатели именно по математике. Более 22% шестнадцатилетних получили оценку 7 или выше, что примерно соответствует "A" по прежней системе. Среди мальчиков таких примерно четверть. В Ofqual подчеркивают, что речь идет не о разовом скачке – национальный контрольный тест, отслеживающий реальный уровень знаний в течение длительного времени, также фиксирует улучшение уже несколько лет подряд.

Одним из ключевых факторов реформы стал так называемый maths mastery – подход к углубленному освоению математики, заимствованный из опыта Сингапура и других стран с самым сильным математическим образованием. Его суть отличается от привычной практики, когда класс проходит тему и движется дальше независимо от того, насколько хорошо материал усвоен. По системе "mastery" каждый математический шаг должен быть доведен до автоматизма – только тогда ученики переходят к следующему. Это позволяет не накапливать пробелы в знаниях, которые обычно нарастают как снежный ком.

Реформу начали не со старшей школы, а с младшей. В 2012 году в Англии ввели новую, более сложную программу по математике для начальной школы – с повышенными требованиями к дробям и отдельной проверкой таблицы умножения для учеников четвертых классов. Бокем объясняет: улучшение нынешних результатов GCSE – это следствие системы, которую выстраивали более десяти лет. "Высокие стандарты возникают благодаря отличному преподаванию, настоящей сосредоточенности, но, что важно, благодаря сохранению этого качества в течение длительного времени", – отметил он.

На фоне общего успеха существует и серьезная проблема. Ученики, которые не сдают GCSE по математике с первой попытки, крайне редко достигают нужного результата при повторных экзаменах – в этом году среди 17-летних, пересдававших математику, проходной балл получили лишь около 16%. Ежегодно около 200 тысяч подростков в Англии не набирают необходимый балл – и большинство из них не достигают его и в дальнейшем. Министр образования Люси Пауэлл назвала бесконечные пересдачи "беговой дорожкой неудач" и анонсировала изменения: для таких учеников планируется ввести промежуточную квалификацию более низкого уровня, которая будет подтверждать реальные математические навыки перед колледжами и работодателями.

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