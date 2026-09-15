Учителей не хватает, но дети хотят учиться: в чем секрет образовательного чуда Эстонии, поразившего Европу на PISA 2025

Эстония вновь показала один из лучших результатов по PISA в мире. Среди стран ЕС она заняла первое место по естественным наукам, математике и решению вычислительных задач, а также второе – по чтению.

В то же время, как отмечает портал "Освитория", результаты страны уже не растут так, как раньше: с 2022 года показатель по чтению упал на 12 баллов, а лучшие результаты Эстония демонстрировала еще в 2018 году. Так в чем же секрет ее стабильности – и почему успешная система начала терять темп?

Эстония – среди лидеров не по одному показателю

По итогам PISA-2025 15-летние эстонские школьники набрали 527 баллов по естественным наукам, 508 – по математике, 499 – по чтению и 541 балл в новом направлении исследования – computational problem solving, то есть решении задач с использованием вычислительных инструментов.

По всем четырём показателям Эстония входит в мировую десятку. Среди стран Евросоюза она занимает первое место по естественным наукам, математике и computational problem solving и второе – по чтению.

Международный образовательный аналитик Мехмет Алтей, основатель и директор по международным проектам Teachers Education Academy, обращает внимание на одну важную особенность эстонской модели: у страны нет только одного чрезвычайно сильного направления. Высокие результаты школьники демонстрируют сразу в нескольких сферах – от естественных наук и математики до чтения и цифрового решения задач.

Именно это сочетание академической успешности, относительного равенства в образовании, научного мышления и цифровых компетенций Алтей считает главной характеристикой эстонской системы. Для сравнения он приводит Финляндию – традиционного европейского фаворита в дискуссиях о PISA. В 2025 году Эстония опередила ее по всем четырем показателям.

Не только технологии: чему на самом деле учат детей

Результаты PISA также позволяют взглянуть на эстонское образование через призму STEAM – современного образовательного подхода, который объединяет пять ключевых дисциплин в единую систему: науку, технологии, инженерию, искусство и математику. Когда говорят об этом подходе, часто упоминают робототехнику, программирование, 3D-печать и цифровые инструменты. Но более важный вопрос – что ребенок умеет делать благодаря этим инструментам.

Эстонские школьники особенно хорошо справляются с заданиями, связанными с научным исследованием и решением новых проблем. Они должны не просто знать факты, а уметь исследовать, анализировать, оценивать доказательства, моделировать и применять знания в незнакомых ситуациях.

В то же время Алтей предупреждает: PISA не оценивает STEAM как отдельную образовательную модель и не доказывает, что именно она стала причиной высоких результатов Эстонии. Речь идет о педагогической интерпретации компетенций, которые измеряет исследование. Поэтому правильнее говорить, что эстонская система хорошо развивает те типы мышления, которые современное STEAM-образование стремится формировать.

Сильная сторона – высокий базовый уровень

Данные ОЭСР помогают объяснить, почему Эстония остается среди лидеров. Так, 83 % эстонских учеников достигают как минимум базового уровня по математике – против 65 % в среднем по ОЭСР. Также 83 % достигают базового уровня по чтению, тогда как средний показатель по ОЭСР составляет 69 %. В естественных науках базового уровня достигают около 90 % школьников.

То есть высокий результат Эстонии обусловлен не только небольшой группой отличников. Система обеспечивает достаточно высокий базовый уровень для большинства учащихся.

Еще одна ее особенность – относительно небольшой социально-экономический разрыв. По данным ОЭСР, социально-экономический статус объясняет около 10% вариации результатов эстонских учащихся по естественным наукам, тогда как в среднем по ОЭСР – 12%.

Разница между самой привилегированной и наименее привилегированной четвертями школьников составляет 68 баллов. Средний разрыв в странах ОЭСР составляет 85 баллов. Социальное неравенство в Эстонии, конечно, не исчезло, но оно в меньшей степени влияет на результаты обучения, чем во многих других развитых странах.

Дети верят, что способности можно развивать

Еще один фактор – отношение самих учеников к учебе. 83 % эстонских школьников согласны с тем, что интеллект можно развивать благодаря усилиям, работе и обратной связи. Средний показатель по ОЭСР – 69 %.

Ученики с таким growth mindset, или мышлением роста, в среднем демонстрируют на 36 баллов более высокие результаты по естественным наукам даже с учётом социально-экономических факторов.

В то же время здесь есть слабое место: лишь 43% эстонских учеников говорят, что часто или очень часто планируют собственный подход к обучению. То есть вера в возможность развития не всегда сопровождается достаточными навыками самоорганизации.

Наибольшую тревогу вызывает падение результатов по чтению

Несмотря на второе место в ЕС, Эстония набрала по чтению 499 баллов – на 12 меньше, чем в 2022 году. Это самый низкий результат страны за всё время ее участия в PISA.

Гунда Тире, руководительница отдела международных исследований Управления образования и молодежи Эстонии (Harno), в материале общественного вещателя ERR назвала день обнародования результатов одновременно праздничным и тревожным.

По общему результату Эстония среди стран ОЭСР уступила только Японии и Южной Корее. Но страна теряет прежнюю динамику: лучшие результаты она демонстрировала в 2018 году. Как и многие другие европейские государства, Эстония сталкивается с проблемой функциональной читательской грамотности.

Учителей не хватает даже в сильной системе

У эстонского образования есть и серьезная кадровая проблема. 65% учеников учатся в школах, директора которых сообщают, что нехватка учителей в той или иной степени мешает обучению. В среднем по ОЭСР этот показатель составляет 39%.

Правда, ситуация улучшилась по сравнению с 2022 годом, когда о нехватке педагогов сообщали школы, в которых учились 73% эстонских школьников.

В чем секрет эстонского успеха

Если сопоставить результаты PISA, данные ОЭСР и анализ эстонской системы, ее устойчивость можно объяснить несколькими факторами: высоким базовым уровнем большинства учащихся, способностью применять знания для решения новых задач, относительно небольшим влиянием социального происхождения на результаты и культурой, в которой способности воспринимаются как нечто, что можно развивать.

Важную роль играют и цифровые компетенции. Высокий результат по "computational problem solving" свидетельствует не просто об умении пользоваться технологиями, а о способности использовать их для поиска решений.

Но называть Эстонию безусловной историей успеха уже не совсем корректно. Результаты PISA 2025 ухудшились во многих развитых странах, и на этом фоне Эстония по-прежнему выглядит сильной, поскольку ее показатели падают медленнее.

В то же время собственные проблемы никуда не исчезли: показатели по чтению снизились на 12 баллов за три года, в долгосрочной перспективе растет доля учащихся, не достигающих базового уровня, не хватает учителей, а из-за перехода на эстонский язык обучения меняется языковая среда школ.

Поэтому эстонское образовательное "чудо" – это не готовый рецепт, который можно просто скопировать. Это система, которая смогла обеспечить высокий уровень базовых компетенций для большинства детей и относительное равенство образовательных возможностей, но теперь сама вынуждена искать ответы на новые вызовы.

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