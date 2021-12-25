От статус-кво до робореволюции: 5 сценариев того, как может измениться образование к 2030 году
До 2030 года образование может никак образом не измениться, а может измениться кардинально. Эксперты ведущей мировой платформы анализа рынка влияния HolonIQ рассматривают пять возможных сценариев развития сферы.
Один из самых смелых – образовательная робореволюция. Какова будет роль технологий в обучении, останутся ли актуальными традиционные школы и университеты и как будут меняться требования к учителям – о главных прогнозах HolonIQ пишет "Освітория".
Сценарий №1: образование по старинке
Главная идея. Страны с развитой экономикой переживают демографический кризис. Им не хватает рабочей силы, поэтому растет спрос на образованных работников из развивающихся стран. Положительные последствия – улучшение производительности труда и глобального равенства доходов.
Каким будет образование при таком сценарии :
Традиционные учебные заведения останутся, но они станут более технологичными. Вузы, которым не хватит ресурсов на технологизацию, будут объединяться с другими или закрываться.
Запрос будет на вузы, где студенты смогут быстро получить прикладные навыки для новых или технологизированных индустрий.
Школьное образование и формальное высшее образование будут оставаться дорогими, но нехватка инноваций в сфере все равно будет ощутимой. Поэтому инвесторы будут поддерживать альтернативные модели обучения.
Продолжится рост спроса на английский язык.
Сценарий №2: региональный подъем
Главная идея. Региональная интеграция между развивающимися странами становится более интенсивной. Они объединяются, чтобы вместе решать уникальные региональные проблемы и вместе с тем сохранить свои культурные особенности.
Каким будет образование при таком сценарии:
Страны будут согласовывать свои учебные программы, делиться учебными ресурсами. Будут признавать в своих регионах квалификацию учителей, создадут сети для их профессионального развития, в том числе программы обмена.
Страны Азии, Африки и Ближнего Востока сформируют наибольшее количество альянсов – таким образом они будут бороться с "оттоком мозгов" на Запад. Благодаря этому в странах улучшится качество образования и появятся более перспективные рабочие места для образованных работников.
Формат смешанного обучения (оффлайн и онлайн) будет становиться все более популярным в пределах регионов.
Появятся региональные "хабы талантов", где страны с нехваткой рабочей силы смогут нанимать специалистов.
Сценарий №3: глобальные гиганты
Главная идея. Глобализация усиливается. Представители высшего образования объединяются, чтобы соперничать с мегаорганизациями на глобальном образовательном рынке. Привычным становится "образование без границ", отвечающее запросу на мобильность и технологичность в обучении.
Каким будет образование при таком сценарии:
Учащиеся и студенты в развивающихся странах будут учиться в основном через смартфоны. Границы между образованием и технологиями размоются больше.
Все меньше людей будут хотеть учиться в обычных университетах. Похвастаться студентами смогут только вузы, которые будут развивать инновации и заниматься собственным брендом.
Школы останутся с поддержкой правительства. Но обучение изменится – оно будет максимально технологизированным и персонализированным. Родители и учителя смогут получать информацию о результатах учащихся в реальном времени через гаджеты.
Сценарий № 4: равный равному, или P2P
Главная идея. Взаимосвязь между людьми растет благодаря технологиям, а вот уровень доверия к институтам – снижается. Растет спрос на альтернативное обучение.
Каким будет образование при таком сценарии:
Ведущим в обучении станет персональный обмен знаниями онлайн между равными (peer to peer, или P2P). Это модель сетевого обучения, когда участники образовательного процесса учат друг друга. На смену вертикальной модели "преподаватель – студент" приходит горизонтальная "студент – студент".
Будут играть важную роль "микрозадания" – регулярное обучение, интегрированное в ежедневную рутину.
Дети продолжат учиться в классах, учебные планы останутся неизменными. Однако увеличится роль глобальных платформ с рекомендациями, рейтингами и переводами материалов.
Сертификаты о завершении каких-то курсов и программ станут популярнее дипломов. Студенты сами будут выбирать, какие знания и навыки получать, а не ориентироваться на университетскую программу.
Работники будут постоянно повышать квалификацию и получать новые знания. Наибольший спрос будет иметь гибкое и персонализированное обучение.
Сценарий №5: образовательная робореволюция
Главная идея. Экономически развитые страны используют искусственный интеллект, чтобы компенсировать нехватку рабочей силы во многих отраслях промышленности. Все больше рутинных задач автоматизируется.
Каким будет образование при таком сценарии:
Большинство взрослых будут иметь "вездесущих тренеров" онлайн – виртуальных репетиторов, менторов, учителей. Такие преподаватели будут опираться на организации занятий на прогресс, предпочтения и пожелания своих студентов.
Университеты персонализирут образование для своих студентов. По требованию они будут предоставлять экспертизу и способствовать обмену знаниями в сообществе.
Школьные учителя обзаведутся виртуальными ассистентами, чтобы следить за учебным прогрессом детей и эффективностью программы. А еще следить за посещаемостью, выставлять оценки за тесты. Учитель сможет максимум внимания уделять именно преподаванию. Результаты детей родители и учителя будут узнавать в реальном времени онлайн.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
Онлайн-учеба побудила украинских школьников больше заниматься спортом и хобби. В то же время каждый второй ученик хочет учиться все-таки за партой, а не компьютером. И чем младше ребенок, тем меньше у него желание заниматься дистанционно. Об этом говорится в исследовании о влиянии пандемии коронавируса на детей в Украине.
Более половины украинцев негативно относится к дистанционному обучению. По сравнению с прошлым годом выросло и количество тех, кто считает онлайн-обучение опасным для психики детей.
При этом в Украине – бум на частные дистанционные школы. Многим родители не нравится ни организация преподавания на "дистанционке", ни качество знаний. Поэтому некоторые начали задумываться об альтернативных формах обучения, и одна из таких – частные дистанционные школы.