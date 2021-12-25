От статус-кво до робореволюции: 5 сценариев того, как может измениться образование к 2030 году

До 2030 года образование может никак образом не измениться, а может измениться кардинально. Эксперты ведущей мировой платформы анализа рынка влияния HolonIQ рассматривают пять возможных сценариев развития сферы.

Один из самых смелых – образовательная робореволюция. Какова будет роль технологий в обучении, останутся ли актуальными традиционные школы и университеты и как будут меняться требования к учителям – о главных прогнозах HolonIQ пишет "Освітория".

Сценарий №1: образование по старинке

Главная идея. Страны с развитой экономикой переживают демографический кризис. Им не хватает рабочей силы, поэтому растет спрос на образованных работников из развивающихся стран. Положительные последствия – улучшение производительности труда и глобального равенства доходов.

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Каким будет образование при таком сценарии :

Традиционные учебные заведения останутся, но они станут более технологичными. Вузы, которым не хватит ресурсов на технологизацию, будут объединяться с другими или закрываться.

Запрос будет на вузы, где студенты смогут быстро получить прикладные навыки для новых или технологизированных индустрий.

Школьное образование и формальное высшее образование будут оставаться дорогими, но нехватка инноваций в сфере все равно будет ощутимой . Поэтому инвесторы будут поддерживать альтернативные модели обучения.

Продолжится рост спроса на английский язык.

Сценарий №2: региональный подъем

Главная идея. Региональная интеграция между развивающимися странами становится более интенсивной. Они объединяются, чтобы вместе решать уникальные региональные проблемы и вместе с тем сохранить свои культурные особенности.

Каким будет образование при таком сценарии :

Страны будут согласовывать свои учебные программы , делиться учебными ресурсами. Будут признавать в своих регионах квалификацию учителей, создадут сети для их профессионального развития, в том числе программы обмена.

Страны Азии, Африки и Ближнего Востока сформируют наибольшее количество альянсов – таким образом они будут бороться с "оттоком мозгов" на Запад. Благодаря этому в странах улучшится качество образования и появятся более перспективные рабочие места для образованных работников.

Формат смешанного обучения (оффлайн и онлайн) будет становиться все более популярным в пределах регионов.

Появятся региональные "хабы талантов", где страны с нехваткой рабочей силы смогут нанимать специалистов.

Сценарий №3: глобальные гиганты

Главная идея. Глобализация усиливается. Представители высшего образования объединяются, чтобы соперничать с мегаорганизациями на глобальном образовательном рынке. Привычным становится "образование без границ", отвечающее запросу на мобильность и технологичность в обучении.

Каким будет образование при таком сценарии :

Учащиеся и студенты в развивающихся странах будут учиться в основном через смартфоны. Границы между образованием и технологиями размоются больше.

Все меньше людей будут хотеть учиться в обычных университетах . Похвастаться студентами смогут только вузы, которые будут развивать инновации и заниматься собственным брендом.

Школы останутся с поддержкой правительства. Но обучение изменится – оно будет максимально технологизированным и персонализированным. Родители и учителя смогут получать информацию о результатах учащихся в реальном времени через гаджеты.

Сценарий № 4: равный равному, или P2P

Главная идея. Взаимосвязь между людьми растет благодаря технологиям, а вот уровень доверия к институтам – снижается. Растет спрос на альтернативное обучение.

Каким будет образование при таком сценарии :

Ведущим в обучении станет персональный обмен знаниями онлайн между равными (peer to peer, или P2P). Это модель сетевого обучения, когда участники образовательного процесса учат друг друга. На смену вертикальной модели "преподаватель – студент" приходит горизонтальная "студент – студент".

Будут играть важную роль "микрозадания" – регулярное обучение , интегрированное в ежедневную рутину.

Дети продолжат учиться в классах, учебные планы останутся неизменными. Однако увеличится роль глобальных платформ с рекомендациями, рейтингами и переводами материалов.

Сертификаты о завершении каких-то курсов и программ станут популярнее дипломов . Студенты сами будут выбирать, какие знания и навыки получать, а не ориентироваться на университетскую программу.

Работники будут постоянно повышать квалификацию и получать новые знания. Наибольший спрос будет иметь гибкое и персонализированное обучение.

Сценарий №5: образовательная робореволюция

Главная идея. Экономически развитые страны используют искусственный интеллект, чтобы компенсировать нехватку рабочей силы во многих отраслях промышленности. Все больше рутинных задач автоматизируется.

Каким будет образование при таком сценарии :

Большинство взрослых будут иметь "вездесущих тренеров" онлайн – виртуальных репетиторов, менторов, учителей. Такие преподаватели будут опираться на организации занятий на прогресс, предпочтения и пожелания своих студентов.

Университеты персонализирут образование для своих студентов . По требованию они будут предоставлять экспертизу и способствовать обмену знаниями в сообществе.

Школьные учителя обзаведутся виртуальными ассистентами, чтобы следить за учебным прогрессом детей и эффективностью программы. А еще следить за посещаемостью, выставлять оценки за тесты. Учитель сможет максимум внимания уделять именно преподаванию. Результаты детей родители и учителя будут узнавать в реальном времени онлайн.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL :

Онлайн-учеба побудила украинских школьников больше заниматься спортом и хобби. В то же время каждый второй ученик хочет учиться все-таки за партой, а не компьютером. И чем младше ребенок, тем меньше у него желание заниматься дистанционно. Об этом говорится в исследовании о влиянии пандемии коронавируса на детей в Украине.