'Отчетов от учителей не нужно': нардеп ответил на критику законопроекта о волонтерстве в школах

Принятый во втором чтении законопроект о содействии развитию волонтерства среди школьников не требует от директоров школ и учителей дополнительной отчетности. Речь не о проведении в учебных заведениях формальных мероприятий, а прежде всего о поддержке волонтерских инициатив.

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Об этом рассказал "Новой украинской школе" нардеп, член комитета по вопросам образования, науки и инноваций Роман Грищук, являющийся инициатором законопроекта №11159. Он ответил на критику педагогов, которые отмечали, что по требованию это уже не будет волонтерством.

Также педагоги предположили, что, очевидно, нужно будет представлять многочисленные отчеты о волонтерской деятельности.

Подавать отчеты о волонтерстве не нужно

Грищук подчеркнул, что содействие волонтерству – это деятельность, которая не будет нуждаться в отчетах.

"Отмечаю: никаких отчетов по этому делать не нужно! И мы будем это очень настойчиво доносить до Министерства образования и науки, до департаментов, управлений и отделов образования разного уровня. У нас и в мыслях не было обязывать руководителей школ и учителей делать какие-то отчеты: знаем, что этих отчетов в школе – и так выше головы", – сказал парламентарий.

Как школы должны поддерживать волонтерство

Грищук объяснил: суть законопроекта состоит в том, чтобы ввести механизмы, позволяющие учитывать волонтерский опыт как часть неформального образования. Руководители должны оказывать содействие волонтерским инициативам и создавать условия для участия школьников в общественно полезной деятельности.

В этом случае обязанность школы быть открытой к волонтерству, не запрещать ученикам участвовать в различных волонтерских проектах. То есть, если есть инициатива от общественных организаций, желающих привлекать уеныков, чтобы директор не мешал реализации этой инициативы.

Волонтерство как преимущество при поступлении

Абитуриенты при поступлении в университет вместе с документами могут подать мотивационное письмо (это не обязательное требование) и указать там свою волонтерскую деятельность. Вузы могут учитывать это как дополнительный критерий принятия решения. Например, если у выпускников одинаковое количество баллов и т.п.

В законопроекте прописано, что волонтерские организации обязаны по запросу школьника или учебного заведения предоставлять документы, подтверждающие волонтерство человека.

Что касается студентов, то их волонтерскую деятельность можно будет относить как практику, если такая работа соответствует специальности. Кроме того, волонтерство будет влиять на баллы, формируемые при определении рейтинга на стипендию.

Как сообщал OBOZ.UA, Верховная Рада приняла законопроект, касающийся волонтерства среди детей и молодежи. Педагогов возмутила обязательность такой инициативы и они отмечали, что по требованию, это уже не будет волонтерством.

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