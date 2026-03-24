'Откуда у людей на это свободное время?' Репетитор по английскому языку озадачила историей об 'ученице' с С1+, которая решила ее поучить

Репетитор по английскому языку поделилась возмутительным случаем со стороны коллеги, который произошел в ее практике. На занятия к ней пришла женщина, которая тоже является преподавательницей английского языка, однако призналась она в этом только после урока. "Ученица" объяснила, что она так "проверяет" молодых педагогов, и дала рекомендации, что, по ее мнению, преподавателю нужно улучшить.

О неприятной ситуации репетитор рассказала в заметке в соцсети Threads. Такое поведение со стороны коллеги озадачило пользователей сети, которые поддержали автора сообщения и не одобряли такую "проверку".

Что произошло

Так, репетитор рассказала, что к ней на пробный урок по английскому языку записалась дама, которая заявляла, что у нее уровень А2. К тому же занятия "ученица" записывала, не предупредив об этом преподавательницу. Во время урока выяснилось, что ее уровень английского на самом деле С1+, а уже после занятия женщина призналась, что сама преподает английский язык восемь лет и просто решила "проверить", как работают молодые учителя.

Автор сообщения пишет, что в дополнение ко всему женщина дала репетитору еще и рекомендации по ее произношению.

Такой случай возмутил пользователей, которые также отметили, что вести запись урока без предупреждения – незаконно.

"Откуда у людей свободное время на это?", "Откуда у нее время на волонтерство с таким опытом преподавания?" – пишут в комментариях.

