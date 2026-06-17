Отменить математику и историю Украины, а НМТ разделить на два дня: на сайте правительства появилось несколько петиций

На сайте Кабинета министров Украины зарегистрировано не менее 10 петиций, касающихся изменений в проведении национального мультипредметного теста (НМТ). В частности, в некоторых обращениях предлагается отменить математику или ввести два формата экзамена, не проводить тестирование по истории Украины, разрешить повторную сдачу экзамена в течение одного года и т. д.

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Наибольшую поддержку среди таких петиций на данный момент имеет обращение об отмене обязательной математики на НМТ в 2027 году, зарегистрированное еще в марте. Также среди обращений есть предложения пересмотреть саму модель поступления в университеты. В частности, авторы одной из петиций предлагают заменить НМТ системой комплексных профильных экзаменов, которые предусматривали бы не только тестовые задания, но и открытые ответы, а также учет школьного портфолио.

Еще несколько обращений содержат просьбы отменить обязательное проведение НМТ на период действия военного положения и разработать альтернативные механизмы поступления в высшие учебные заведения, в частности вступительные экзамены непосредственно в вузах.

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Подавляющее большинство петиций, связанных с НМТ, имеет небольшие шансы на успех, ведь количество подписавшихся невелико.

Напомним, украинцев возмутила идея исключить математику из обязательных предметов на НМТ. Таким образом, по инициативе народных депутатов дети должны будут обязательно сдавать украинский язык и историю Украины, а математика будет относиться к предметам на выбор. Об этом сообщила председатель подкомитета по вопросам высшего образования Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Юлия Гришина. Идея предусматривает новую формулу: два обязательных предмета и один на выбор вместо четырех, которые сейчас сдают абитуриенты.

Основной причиной сокращения количества предметов НМТ Гришина называет необходимость удержания молодежи в системе украинского образования, поскольку, по ее мнению, поступление в украинские вузы является менее реалистичной перспективой для семей абитуриентов, чем выезд за границу. По её словам, в случае принятия законопроекта математика утратит статус обязательного предмета на экзамене, однако выпускники смогут выбирать её для поступления на соответствующие специальности.

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