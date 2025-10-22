Ответ очень прост: как правильно назвать на украинском 'сливочное масло'

Еда сопровождает наш быт ежедневно. Тем важнее правильно называть продукты на украинском языке, ведь за десятилетия принудительной русификации в него проникло немало русских названий.

Одним из наиболее показательных примеров являются слова, которыми называют жировые продукты, которые мы используем в быту. OBOZ.UA разбирался, как правильно называть такие продукты животного происхождения, а как – растительного.

Так о жировом продукте, который делают из молока, многие люди, которые долго разговаривали на русском, могут говорить "слівочне масло". И, если с существительным "масло" здесь все в порядке, то прилагательное "слівочне" является очевидным россиянизомом.

Это прилагательное отсылает нас к первичному продукту, из которого готовится такое масло. На русском языке он называется "сливки". В украинском языке он имеет название "вершки". А значит и масло животного происхождения правильно называть сливочным. Вот как мы употребляем это словосочетание в речи:

зробити бутерброд з вершковим маслом;

крем на основі вершкового масла;

вершкове масло з високим процентом жирності.

Кстати, в русском языке все жиры, которые используются для домашнего приготовления блюд, имеют общее название – "масло". Именно поэтому и возникла необходимость каждый раз уточнять, о каком именно идет речь: сделанном из сливок или из растительного сырья. По этой причине в русском языке также существует понятие "растительное масло". Украинские словари содержат для последнего специальное существительное – "олія". Каждый раз уточнять его прилагательным "рослинна" смысла нет. Мы говорим просто:

додати олію в салат;

підлити олії у вогонь.

Уточняющее прилагательное со словом "олія" в украинском языке тоже употребляется, но в основном когда нужно объяснить, из какого сырья оно было изготовлено:

соняшникова олія;

оливкова олія;

кунжутна олія.

Кстати, русские используют слово "масло" и для технических жировых субстанций: "моторное масло", "минеральное масло". В украинском языке в таких случаях лучше употреблять термины "олива" или "мастило": "моторне мастило", "мінеральна олива".

Итак, подведем краткий итог. Там, где на русском языке употребляется одно и то же слово "масло", на украинском мы говорим:

молочный жир для приготовления блюд – вершкове масло ;

; жир, добытый из растительного сырья – олія , прилагательное употребляем только когда хотим указать на конкретное сырье;

, прилагательное употребляем только когда хотим указать на конкретное сырье; технические жировые субстанции – мастило или олива

