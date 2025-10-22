Ответ очень прост: как правильно назвать на украинском "сливочное масло"
Еда сопровождает наш быт ежедневно. Тем важнее правильно называть продукты на украинском языке, ведь за десятилетия принудительной русификации в него проникло немало русских названий.
Одним из наиболее показательных примеров являются слова, которыми называют жировые продукты, которые мы используем в быту. OBOZ.UA разбирался, как правильно называть такие продукты животного происхождения, а как – растительного.
Так о жировом продукте, который делают из молока, многие люди, которые долго разговаривали на русском, могут говорить "слівочне масло". И, если с существительным "масло" здесь все в порядке, то прилагательное "слівочне" является очевидным россиянизомом.
Это прилагательное отсылает нас к первичному продукту, из которого готовится такое масло. На русском языке он называется "сливки". В украинском языке он имеет название "вершки". А значит и масло животного происхождения правильно называть сливочным. Вот как мы употребляем это словосочетание в речи:
- зробити бутерброд з вершковим маслом;
- крем на основі вершкового масла;
- вершкове масло з високим процентом жирності.
Кстати, в русском языке все жиры, которые используются для домашнего приготовления блюд, имеют общее название – "масло". Именно поэтому и возникла необходимость каждый раз уточнять, о каком именно идет речь: сделанном из сливок или из растительного сырья. По этой причине в русском языке также существует понятие "растительное масло". Украинские словари содержат для последнего специальное существительное – "олія". Каждый раз уточнять его прилагательным "рослинна" смысла нет. Мы говорим просто:
- додати олію в салат;
- підлити олії у вогонь.
Уточняющее прилагательное со словом "олія" в украинском языке тоже употребляется, но в основном когда нужно объяснить, из какого сырья оно было изготовлено:
- соняшникова олія;
- оливкова олія;
- кунжутна олія.
Кстати, русские используют слово "масло" и для технических жировых субстанций: "моторное масло", "минеральное масло". В украинском языке в таких случаях лучше употреблять термины "олива" или "мастило": "моторне мастило", "мінеральна олива".
Итак, подведем краткий итог. Там, где на русском языке употребляется одно и то же слово "масло", на украинском мы говорим:
- молочный жир для приготовления блюд – вершкове масло;
- жир, добытый из растительного сырья – олія, прилагательное употребляем только когда хотим указать на конкретное сырье;
- технические жировые субстанции – мастило или олива
