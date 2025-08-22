Пахнет советским нафталином: почему на украинском не стоит употреблять аббревиатуру ''ЗМІ''

Использовать аббревиатуру ЗМІ (Засоби масової інформації) на украинском уже не актуально. Закон "О медиа" от 2023 года это сокращение официально отменил.

Сейчас правильно говорить "медіа", а не ЗМІ. Об этом в видео на своей странице в социальной сети TikTok говорит языковед и автор проекта "Правильно українською" Ольга Багний.

"Если мы движемся в будущее, стоит забыть об аббревиатуре СМИ, которая пахнет нафталином советской пропаганды. Мы употребляем слово "медиа"", – объясняет эксперт и добавляет, что это определение является современным и универсальным.

