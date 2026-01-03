Папа записал кассету для выпускного вечера своего сына и спустя 37 лет стал звездой сети. Вирусное видео

Сеть покоряет видео с записью 37-летней давности, которое отец сделал для сына на выпускной вечер в 1988 году. Американец Филипп Вайнтрауб одолжил свое авто Джоди, и когда парень завел его, то услышал голос отца, звучавший из динамиков.

Кассету с записью нашли 55-летний Джоди и его младшая сестра 50-летняя Ами Вайнтрауб, когда копались в семейном хранилище, пишет сайт People. Женщина опубликовала семейную находку в открытом доступе в социальной сети Instagram и видео стало вирусным – оно имеет более 200 тысяч лайков и почти 70 тысяч распространений.

"Мы просматривали старые коробки и нашли эту кассету, которую наш папа сделал для моего брата, когда тот одолжил свою машину в 1988 году на выпускной вечер", – подписала сообщение Ами Вайнтрауб.

Под приятную фоновую музыку 80-х отец дает сыну наставления соблюдать все законы штата Иллинойс, уточняя, что Джоди надо ездить в рамках разрешенной скорости и не быть "хвастуном".

В интервью изданию Ами призналась что не могла поверить в то, какой отклик получило видео в социальных сетях. Для нее и Джоди особенно важно снова услышать голос своего отца, ведь он уже 15 лет, как умер.

"Всегда прекрасно слышать голос моего папы, потому что у нас нет много доступных аудиозаписей его выступлений, поэтому когда я что-то нахожу, это очень увлекательно", – добавила она.

