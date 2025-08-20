Пара трусов – это сколько? Сеть озадачил разговор продавца с клиенткой: что говорят языковеды

В социальной сети Х (бывший Twitter) возникло недоразумение вокруг словосочетания "пара трусов". Так, одна из пользовательниц выложила разговор продавщицы с клиенткой, где женщина спросила стоимость нижнего белья и получила цену за "пару".

Когда же она начала делать заказ, то оказалось, что цена не за пару, а за одну вещь. Продавщица стала объяснять, что говорится "пара трусов", ведь изделие состоит из двух симметричных половинок, вроде пары брюк или очков. Сообщение опубликовала одна из пользовательниц с никнеймом pani_anni.

Пользователи соцсети были шокированы таким объяснением и указывали на то, что это уровень школьной программы. А пара – это два.

"Никогда не слышала чтобы нижнее белье кто-то парой в Называл. За пару штанов тоже. Типа штаны одни. А штанины две. Носки, перчатки, обувь – пара".

"Хочу увидеть трусы только для левой половины тела".

"Вау, какой же у многих людей ограниченный словарный запас. Люди, читайте книжки, развивайтесь, а не вот это вот все, стыд же".

Ситуацию объяснили языковеды. Так, редактор Ольга Васильева указала, что пара трусов – это двое трусов. Такого же мнения придерживается и языковед Александр Авраменко. Кроме того, он отметил, что пара трусов – это калька с русского. В то же время, литературный редактор Юлия Мороз сказала, что пара трусов – это одно изделие.

"Читательница интересуется: "Пара трусов – это одно изделие или два?". Сначала она спросила это у Александра Авраменко, но ответа заждалась, поэтому написала мне. Я сказала, что пара трусов – это двое трусов. Читательница захотела еще одного мнения и пошла к Юлии Мороз, которая сказала, что пара трусов – это одно изделие. Тем временем пришел ответ от Авраменко, который совпал с моим, также он сказал, что это калька с русского. Результаты опроса читательница любезно мне прислала (хотя я и не просила). Не стесняйтесь бегать по специалистам: одна голова – хорошо, а три – лучше", – написала Васильева.

