Печатайте фото, будьте для них контентмейкерами! Учителя дали советы родителям, как "забрать" детей из TikTok

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
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Печатайте фото, будьте для них контентмейкерами! Учителя дали советы родителям, как 'забрать' детей из TikTok

Для того чтобы дети не сидели много времени в ТікТок, нужно сделать насыщенной их жизнь. Кроме того, следует печатать фотографии с разных семейных событий, чтобы у них были воспоминания.

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Об этом замечают педагоги Талина Коробчук и Юлия Марченко в подкасте Освіта. Діти. Майбутнє. Они уверяют, что родители должны стать контентмейкерами жизни детей.

Печатайте фото, будьте для них контентмейкерами! Учителя дали советы родителям, как "забрать" детей из TikTok

"Контент должен быть не в ТikТok, контент должен быть в жизни. И как раз контентмейкеры для детей – это родители. Они должны создавать такие условия. К сожалению, очень плохая тенденция сейчас, мало людей имеют дома фотоальбомы. Мы все храним в гаджетах. У нас есть разные там ресурсы, где мы выгружаем эти фото, но мало кто печатает фотокниги", – уверяет Марченко.

Она отмечает, что дети, которые во взрослом возрасте выезжают на учебу или в лагеря, чаще всего берут с собой фотографии, на которых они вместе с родителями всей семьей. Ученики размещают их на холодильниках или на шкафчиках и имеют такие воспоминания.

Печатайте фото, будьте для них контентмейкерами! Учителя дали советы родителям, как "забрать" детей из TikTok

То же самое касается и школы. Ведь класс – это условная семья. Поэтому от того, насколько будет насыщен контент детей в реальной жизни, будет зависеть будет ли у них время на сиденье в телефонах.

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