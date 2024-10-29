Печатайте фото, будьте для них контентмейкерами! Учителя дали советы родителям, как 'забрать' детей из TikTok

Для того чтобы дети не сидели много времени в ТікТок, нужно сделать насыщенной их жизнь. Кроме того, следует печатать фотографии с разных семейных событий, чтобы у них были воспоминания.

Видео дня

Об этом замечают педагоги Талина Коробчук и Юлия Марченко в подкасте Освіта. Діти. Майбутнє. Они уверяют, что родители должны стать контентмейкерами жизни детей.

"Контент должен быть не в ТikТok, контент должен быть в жизни. И как раз контентмейкеры для детей – это родители. Они должны создавать такие условия. К сожалению, очень плохая тенденция сейчас, мало людей имеют дома фотоальбомы. Мы все храним в гаджетах. У нас есть разные там ресурсы, где мы выгружаем эти фото, но мало кто печатает фотокниги", – уверяет Марченко.

Она отмечает, что дети, которые во взрослом возрасте выезжают на учебу или в лагеря, чаще всего берут с собой фотографии, на которых они вместе с родителями всей семьей. Ученики размещают их на холодильниках или на шкафчиках и имеют такие воспоминания.

То же самое касается и школы. Ведь класс – это условная семья. Поэтому от того, насколько будет насыщен контент детей в реальной жизни, будет зависеть будет ли у них время на сиденье в телефонах.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о 5 признаках, что интернет стал угрозой для ребенка.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!