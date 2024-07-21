В университетах США, в том числе и в Гарварде, до 2022 года преподавали только русский язык, потому что на программы украинского не набирали достаточно студентов. Большинство соискателей образования связывали со странами бывшего Советского Союза русский язык, литературу и историю.

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Об этом рассказала преподавательница украинского языка кафедры славянских языков и литератур Гарвардского университета Наталья Шпилева-Саид в интервью Голосу Америки. По ее словам, несмотря на то, что педагоги могли интересоваться украинской культурой, литературой или языком, преподавать приходилось все равно русский.

"До 2022 года я преподавала русский язык в разных университетах в США, поскольку возможности преподавать украинский не было, ведь программы не набирали достаточного количества студентов. И это типичная история украинца, излагающего определенную тему по славистике – будь то культура, литература, или язык. Даже если вы интересуетесь украинской тематикой, приходится преподавать русский язык", – говорит Шпилева-Саид.

Преподавать русский язык в Гарварде начинают с конца XIX века. Однако с 2014 года становилось все сложнее говорить о Крыме как о части Украины.

Кроме того, украинский язык был экзотической дисциплиной, которой занимались только люди, поддерживавшие связь с Украиной.

Ранее OBOZ.UA писал о том, почему русский язык не теряет популярности в Гарварде.

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