Педагог с 20-летним опытом преподавания раскрыл шесть секретов эффективного обучения: экзамен все покажет

Многие ученики старших классов не умеют учится, они используют неэффективные методы, а потом жалуются, что учеба не приносит результатов и они не могут запомнить материал и правильно его проанализировать. Учителя должны помочь в этом случае и предложить школьникам более эффективные стратегии.

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Об этом пишет американский педагог Элисон Стоун, которая преподает анатомию человека, физиологию и биологию в средней школе Central Bucks High School – West в Дойлстауне, штат Пенсильвания. В статье для Edutopia она рассказала о шести методах эффективного обучения, которым она всегда обучает своих учеников.

Педагог говорит, что тратит много времени, чтобы рассказать своим ученикам об этих стратегиях. Это необходимо сделать до их первого экзамена по предмету: успех или неудача в этой оценке часто задает тон авторитету учителя на занятиях.

"Если ученик следует моим указаниям, но не достигает результата, на который надеялся, я рискую потерять его доверие. Если он получит успех, то с большей вероятностью будет применять эти стратегии и дальше. Экзамен кажется поворотным моментом, определяющим, насколько усердно мне нужно будет работать, чтобы заставить всех доверять процессу", – сказала Стоун.

Стратегии обучения, на которых фокусируется учитель, исходят от Learning Scientists, коллектива ученых-когнитивистов, чья миссия заключается в том, чтобы воплощать свои исследования в жизнь в классах.

Вот список из шести рекомендуемых ими высокоэффективных стратегий обучения:

практика восстановления: активный перенос воспоминаний из долговременной памяти в кратковременную;

распределенная практика: короткие, но частые обучающие сессии вместо одной длительной;

двойная кодировка: сочетание слов и изображений;

уточнение: задавать вопросы и отвечать на них с растущей детализацией;

чередование: переключение между родственными темами или проблемами;

конкретные примеры: собрание различных примеров, чтобы построить содержательное понимание, особенно важно для абстрактных идей.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее опытные педагоги дали три ключевых совета начинающим учителям, как наладить взаимоотношения с учениками.

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