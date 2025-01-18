Педагог с 20-летним опытом преподавания раскрыл шесть секретов эффективного обучения: экзамен все покажет

Ольга Липич
Моя Школа
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Педагог с 20-летним опытом преподавания раскрыл шесть секретов эффективного обучения: экзамен все покажет

Многие ученики старших классов не умеют учится, они используют неэффективные методы, а потом жалуются, что учеба не приносит результатов и они не могут запомнить материал и правильно его проанализировать. Учителя должны помочь в этом случае и предложить школьникам более эффективные стратегии.

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Об этом пишет американский педагог Элисон Стоун, которая преподает анатомию человека, физиологию и биологию в средней школе Central Bucks High School – West в Дойлстауне, штат Пенсильвания. В статье для Edutopia она рассказала о шести методах эффективного обучения, которым она всегда обучает своих учеников.

Педагог с 20-летним опытом преподавания раскрыл шесть секретов эффективного обучения: экзамен все покажет

Педагог говорит, что тратит много времени, чтобы рассказать своим ученикам об этих стратегиях. Это необходимо сделать до их первого экзамена по предмету: успех или неудача в этой оценке часто задает тон авторитету учителя на занятиях.

"Если ученик следует моим указаниям, но не достигает результата, на который надеялся, я рискую потерять его доверие. Если он получит успех, то с большей вероятностью будет применять эти стратегии и дальше. Экзамен кажется поворотным моментом, определяющим, насколько усердно мне нужно будет работать, чтобы заставить всех доверять процессу", – сказала Стоун.

Стратегии обучения, на которых фокусируется учитель, исходят от Learning Scientists, коллектива ученых-когнитивистов, чья миссия заключается в том, чтобы воплощать свои исследования в жизнь в классах.

Педагог с 20-летним опытом преподавания раскрыл шесть секретов эффективного обучения: экзамен все покажет

Вот список из шести рекомендуемых ими высокоэффективных стратегий обучения:

  • практика восстановления: активный перенос воспоминаний из долговременной памяти в кратковременную;
  • распределенная практика: короткие, но частые обучающие сессии вместо одной длительной;
  • двойная кодировка: сочетание слов и изображений;
  • уточнение: задавать вопросы и отвечать на них с растущей детализацией;
  • чередование: переключение между родственными темами или проблемами;
  • конкретные примеры: собрание различных примеров, чтобы построить содержательное понимание, особенно важно для абстрактных идей.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее опытные педагоги дали три ключевых совета начинающим учителям, как наладить взаимоотношения с учениками.

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