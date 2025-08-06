Украинский педиатр и детский онкогематолог Александр Брухнов дал совет родителям школьников и призвал их готовиться к началу учебного года заблаговременно. Так, 4 августа он подчеркнул, что до школы остался месяц, поэтому мальчиков и девочек следует постепенно возвращать к привычному режиму сна и пробуждения.

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В заметке в Тһгеԁѕ врач посоветовал родителям менять режим ежедневно на 10-15 минут. Таким образом, по словам Брухнова, в начале осени удастся избежать стресса.

"Напоминание от педиатра: помните, до 1 сентября остался месяц. Самое время постепенно возвращать ребенка к привычному режиму сна и пробуждения. 10-15 минут ежедневно – и вы избежите стресса в начале осени", – написал специалист.

В комментариях к сообщению присоединились и учителя. Они дали советы родителям, чтобы дети начинали повторять таблицы умножения и читали.

"Напоминание от учителя. Повторяют пусть понемногу таблицу умножения, учат стишки и читают. Потому что в сентябре забывают как пишется собственное имя".

"А я, как учитель напоминаю о пробе Руфье*. Все вспомнят 31 августа, что на 1 сентября надо. Еще почти месяц времени есть".

"Всегда график – подъем в 7.30 и спят в 22 уже. Но все равно во время учебного года тяжелее вставать, потому что много нагрузки и занятий в отличие от каникул".

*Проба Руфье – это тест для оценки реакции сердечно-сосудистой системы на физическую нагрузку, который используется для оценки работоспособности сердца у детей и подростков. Он позволяет определить, насколько быстро сердце восстанавливает свой ритм после физической нагрузки.

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