Передвиньте всего 1 спичку: головоломка для самых умных
Головоломки полезны для работы мозга, поскольку стимулируют его работу. Сегодняшнее задание проверяет пространственное мышление и умение видеть фигуры внутри других фигур. Смотрите изображение ниже.
Спичками выложены три квадрата, стоящие в один ряд. Всего использовано 10 спичек. Задание: передвиньте только 1 спичку, чтобы образовалось 5 прямоугольников.
Задание осложнено тем, что есть только 13 секунд, чтобы найти правильный ответ.
Подсказка: попробуйте положить одну из вертикальных спичек (например, крайнюю правую) горизонтально посередине одного из квадратов. Таким образом один большой квадрат превратится в два маленьких прямоугольника, а общее количество фигур (включая комбинации соседних квадратов, которые тоже являются прямоугольниками) изменится.
Ответ на головоломку
Если вы возьмете вторую вертикальную спичку из первого квадрата и переложите ее в крайний квадрат, вы получите 5 прямоугольников. Смотрите изображение ниже.
