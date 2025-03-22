Переход на летнее время: как перевод часов повлияет на школьников и студентов

В ночь на 30 марта в Украине стрелки часов следует перевести на час вперед. Ученые исследовали, как переход на летнее время влияет на успеваемость школьников и студентов. Для этого они использовали данные международной оценки более 22 000 учеников из шести европейских стран.

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Согласно результатам исследования, опубликованным в журнале Science Direct, влияние перевода часов не очень значительно во всех трех областях тестирования (математика, естественные науки и чтение). Однако период привыкания к "новому времени" может длиться от нескольких дней до двух недель.

Существует общее мнение, что перевод часов вносит сильные изменения в продуктивность детей. Однако научных доказательств того, действительно ли это утверждение истинно – практически нет. В 2011 году было проведено исследование на долгосрочное влияние полугодового перевода часов, показавшее, что успеваемость студентов ниже на 16% после перехода на летнее время. Но неизвестно, можно ли объяснить эту разницу в баллах переводом часов, поскольку авторы не учитывают другие факторы, которые могут влиять на результаты.

В статье же из Science Direct ученые рассказывают, что исследовали самое кратковременное влияние на успешность школьников и студентов, используя опрос в шести европейских странах. В ходе исследования ученые провели сравнение до и после, примерно имитирующее основную структуру дизайна разрыва регрессии. Предполагая, что учащиеся начальной школы могут страдать от корректировки изменения времени в течение недели после перехода на летнее время, ученые выясняли, влияет ли перевод часов на один час вперед на успеваемость учащихся.

"Мы сосредотачиваемся на том, есть ли совокупный эффект достаточно умеренного временного нарушения циркадной системы и относительно более раннего начала школьных занятий достаточно большим, чтобы существенно повлиять на успеваемость детей. И полученные результаты ставят под сомнение преимущественное ожидание, что перевод часов вносит сильные и измеряемые изменения в продуктивность детей", – говорят ученые.

Ученые объясняют, что снижение успеваемости в большинстве стран математики и естественных наук присутствует, но эти эффекты очень незначительны по величине и не отличаются существенно от общей производительности учащихся в течение года.

Дело в том, что дети школьного возраста, особенно подростки и студенты не досыпают каждую ночь. Поэтому именно для этой категории переход на летнее время может быть наиболее стрессовым. Как пишет Ed Week, почти три четверти опрошенных подростков сообщили, что недостаточный сон отрицательно сказывается на их эмоциональном состоянии. Это подтверждают и многочисленные исследования у подростков привычек сна и психического здоровья в 2024 году, выявивших прямую связь между плохими привычками сна и ростом проблем с психическим здоровьем.

Многие критики перехода на летнее время еще говорят о том, что следует сделать начало занятий для подростков и студентов позже, чтобы помочь им достичь рекомендованных от восьми с половиной до 10 часов сна в сутки.

"Недосыпание у детей – это огромная проблема. Около 35 процентов детей школьного возраста недосыпают", – говорит Линн Нельсон, президент Национальной ассоциации школьных медсестр.

Но пока время начала обучения и переход часов в летнее время остаются в силе, есть потребность в правильной адаптации. Для того чтобы помочь детям быстрее приспособиться к новому режиму, лучше начать за несколько дней постепенно менять время засыпания и пробуждения. Эксперты из сна советуют начать переход с 10-15 минут. Также они напоминают о том, что следует снизить время использования гаджетов в вечерний период, чтобы не перегружать нервную систему и быстрее засыпать.

Кроме того, не забывайте о важности ежедневных физических нагрузок, сбалансированного питания и прогулок на свежем воздухе. Тем более, что после перехода на летнее время, дневного света станет больше, а значит, появится возможность дольше гулять после занятий в школе или университете. Главное, дать ребенку время на адаптацию к новому расписанию и не перегружать дополнительными занятиями в первые дни после перевода часов.

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