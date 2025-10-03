Песня 'Шелковица' поможет школьникам выучить схему по фонетике: учительница указала на интересный момент

Учительница украинского языка Анна с никнеймом repetytorka.anna рассказала, как школьникам можно помочь изучить схему по фонетике. Для этого педагог предложила использовать песню Ивана Люленова и Артема Дамницкого "Шелковица".

В заметке в TikTok репетитор объясняет, что нужно обратить внимание на слова "коїться", "заспокоїться" и "загоїться". Ведь при написании используется окончание -ться, тогда как при произношении слышится – ца [ц:а].

"Как песня "Шелковица" поможет нам запомнить одну схему по фонетике. Обращаем внимание на слова "коится", "успокоится" и "заживет". Это конечное -ться в каждом слове оно только пишется как "ться". Но во время произношения оно уподобляется, то есть становится похожим на [ц:а]. Поэтому слышим мы "коиц:а, заспокоїц:а, загоїц:а", – рассказала учительница.

Напомним, украинцев озадачил учебник по украинскому языку для 5 класса по программе Новой украинской школы, где детям нужно "понюхать" слова. В частности, в одном из упражнений отмечается, что каждое слово имеет свой аромат, вкус, цвет, образы или фактуру, которые возникают в воображении. Далее в задании написаны слова и школьникам нужно описать свои ощущения на каждое из них.

