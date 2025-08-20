'Пішва', 'напірник' или 'обгортень'? Как правильно перевести на русский 'пододеяльник'

Вследствие длительного периода русификации современный украинский язык достаточно сильно засорен русизмами. И часто речь идет о словах, обозначающих бытовые предметы, с которыми мы имеем дело в ежедневной жизни. Но всегда ли русизмом является то, что нам таким кажется?

Так определенные подозрения вызывает слово "підодіяльник". Впрочем, действительно ли это русизм, который стоит выбросить из своего словарного запаса, узнавал OBOZ.UA.

Русское слово "пододеяльник" происходит от существительного "одеяло" – постельная вещь, которой накрываются во время сна. На украинский язык его чаще всего переводят словом "ковдра". Соответственно, чехол на него должен называться "підковдра". Именно так рекомендует называть его языковед Александр Авраменко.

Впрочем, Словарь украинского языка в 11 томах содержит слово "одіяло" и толкует его как синоним к "ковдра". Так же в нем зафиксировано и производное от него "підодіяльник". Итак, можем сделать вывод, что эти слова все же являются словарной нормой и русизмами их считать нельзя. Хотя некоторые языковеды, как упомянутый уже Александр Авраменко, все же советуют отдавать предпочтение паре "ковдра-підковдра", как более исконным словам.

Кроме того, в интернете можно встретить несколько различных рекомендаций, как еще можно назвать чехол на одеяло. Например, некоторые энтузиасты изучения украинского предлагают использовать слова "пішва" и "напірник". Но, если обратиться к тому же СУМ-11, то он подает "пішву", как синоним к слову наволочка. То есть в этом случае речь идет о чехле на подушку. Что касается "напірника", то даже по самому звучанию слова понимаем, что речь идет о чем-то, во что насыпают перо. То есть о мешке, из которого изготавливают подушки или перины. Таким образом, эти два слова, хоть и обозначают постельные принадлежности, но все же к одеялу отношения не имеют.

Также в интернете можно найти множество колоритных вариантов, таких как "обгортень", "наковдряник" или "наковдра". Хотя морфологически они составлены по законам украинского языка, словари таких лексем не фиксируют. А значит все эти новообразования являются искусственно вымышленными словами, которые нельзя считать элементами живого языка.

Итак, в любой непонятной ситуации пользуйтесь рекомендацией Максима Рыльского и "не бійтесь заглядати у словник". Все подсказки будут ждать вас именно там.

