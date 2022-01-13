"По 50 пакетов СВУ": аноним заявил о заминировании школ в центре Кривого Рога

Светлана Кузьменко
Моя Школа
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Аноним заявил, что заминировал школы в центре Кривого Рога

В Кривом Роге неизвестный сообщил, что якобы заминировал школы в центре города. Он утверждает, что в каждой – по 50 пакетов самодельных взрывных устройств (СВУ).

Из-за сообщения о заминировании родителей попросили оставить сегодня детей дома. Какие именно школы проверяют на предмет взрывчатки, пока неизвестно.

Что произошло

В четверг, 13 января, неизвестный сообщил, что заминировал все школы в центре города, и в каждой – по 50 пакетов самодельных взрывных устройств (СВУ), которые "лопнутся в любую секунду".

При этом аноним дал четыре часа – но кому именно и на что, не уточнил. Нет в сообщении и каких-либо требований. Однако по истечении этого времени пригрозил "убить всех". Скриншот сообщения опубликовал Telegram-канал "ХУкраина/Новости".

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Неизвестный заявил, что заминировал школы в центре Кривого Рога
Что происходит в школах

По данным криворожского издания "Первый Городской", взрывчатку ищут в школах Металлургического и Центрально-Городского районов. Информация об угрозе анонима поступила от СБУ.

Правоохранители работают в зданиях заведений, педагоги в чатах просят родителей не приводить детей. А пропустивших сообщение – разворачивают обратно прямо на месте и просят не приходить до особого распоряжения.

Пока неизвестно, проверяют ли все школы в этих районах. Но, в частности, в 26-й школе рассказали – сообщение о том, что сегодня надо отменить занятия за партами, они получили от районного отдела образования. Педагоги сразу передали информацию в чат с родителями, поэтому школьники утром не приходили.

Некоторые заведения проверили до начала уроков. В тех, которые не успели – дети будут учиться дистанционно.

Сколько точно школ проверяют, неизвестно
Родителей попросили не приводить сегодня детей на уроки

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 января массово "минировали" школы:

  • Неизвестный сообщил о заминировании всех школ в Днепре. В электронном письме аноним заявил, что устал терпеть. Но из школ никого не эвакуировали – в департаменте гуманитарной политики горсовета решили, что дети продолжат учебу в обычном режиме. Горожан это возмутило.

  • Во Львове правоохранители искали взрывчатку во всех школах и на прилегающих территориях. О якобы заминировании заведений сообщил аноним. Детей и сотрудников школ эвакуировали.

  • В этот же день "заминировали" и все школы в Черкассах. Неизвестный в своем письме заявил, что всю жизнь всех ненавидел и теперь "всем конец". Детей и сотрудников из школ эвакуировали, уроки решили продолжить дистанционно. Правоохранители ищут взрывчатку в заведениях и на прилегающих территориях.

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