"По 50 пакетов СВУ": аноним заявил о заминировании школ в центре Кривого Рога

В Кривом Роге неизвестный сообщил, что якобы заминировал школы в центре города. Он утверждает, что в каждой – по 50 пакетов самодельных взрывных устройств (СВУ).

Из-за сообщения о заминировании родителей попросили оставить сегодня детей дома. Какие именно школы проверяют на предмет взрывчатки, пока неизвестно.

В четверг, 13 января, неизвестный сообщил, что заминировал все школы в центре города, и в каждой – по 50 пакетов самодельных взрывных устройств (СВУ), которые "лопнутся в любую секунду".

При этом аноним дал четыре часа – но кому именно и на что, не уточнил. Нет в сообщении и каких-либо требований. Однако по истечении этого времени пригрозил "убить всех". Скриншот сообщения опубликовал Telegram-канал "ХУкраина/Новости".

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По данным криворожского издания "Первый Городской", взрывчатку ищут в школах Металлургического и Центрально-Городского районов. Информация об угрозе анонима поступила от СБУ.

Правоохранители работают в зданиях заведений, педагоги в чатах просят родителей не приводить детей. А пропустивших сообщение – разворачивают обратно прямо на месте и просят не приходить до особого распоряжения.

Пока неизвестно, проверяют ли все школы в этих районах. Но, в частности, в 26-й школе рассказали – сообщение о том, что сегодня надо отменить занятия за партами, они получили от районного отдела образования. Педагоги сразу передали информацию в чат с родителями, поэтому школьники утром не приходили.

Некоторые заведения проверили до начала уроков. В тех, которые не успели – дети будут учиться дистанционно.

Как сообщал OBOZREVATEL , 12 января массово "минировали" школы: