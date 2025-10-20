По документам – девочка, но просила называть ее Александром: Руслан Цыганков рассказал о случае в школе, который его шокировал

Учитель физики и информатики Руслан Цыганков поделился случаем в школе, когда к нему подошла десятиклассница и попросила называть ее Александром и обращаться в мужском роде. Педагог признался, что это его шокировало, ведь впервые столкнулся с такой ситуацией.

Об этом Цыганков рассказал в интервью Рамине Эсхакзай. По его словам, в документах ребенка было указано, что он девушка и имел соответствующее же имя.

"По документам она была девочка. Пришла к нам в 10-м классе и сразу она ко всем учителям подходила и говорила, что просьба называть меня Александр, Саша и обращаться "он". Я такой: "Окей". Для меня, честно, это было шоком, но это было шоком только потому, что это просто первый раз. А визуально она, девушка, и по документам у нее девчачье имя, а вот сказал называть Саша. Окей, я сразу себе записал, чтобы не забыть, сразу записал, что это Саша", – поделился Цыганков.

По словам педагога, все с пониманием отнеслись к выбору школьника и приняли такой факт.

