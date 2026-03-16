'По семейным обстоятельствам' больше не пройдет? Что можно считать уважительной причиной отсутствия ребенка в школе

В Украине не предусмотрено четкого перечня уважительных причин отсутствия ребенка в школе. Поэтому, на практике, это решение зависит от оценки классного руководителя или директора.

Видео дня

На этом отмечает юрист и глава общественной организации "Родители SOS" Елена Парфенова на страницах Зеркала недели. По ее словам, школа сама определяет, насколько уважительной является причина отсутствия ребенка, озвученная родителями, для того, чтобы получить детали ситуации. В то же время, Конституция Украины (статья 32) запрещает вмешательство в личную и семейную жизнь, кроме случаев, предусмотренных законом.

Следовательно, сведения об обстоятельствах жизни семьи являются конфиденциальной информацией, а Статья 182 Уголовного кодекса предусматривает ответственность за незаконный сбор или распространение таких данных.

Если же школа требует от родителей предоставить детали, не предусмотренные законом, то они имеют право письменно запросить в управлении образования основания для соответствия нормативного акта. Эксперт советует в таком случае ссылаться на Конституцию, Конституционный Суд Украины или Уголовный Кодекс.

Если ребенок не посещает школу в течение десяти рабочих дней подряд без уважительных или неизвестных причин, то учебное заведение должно внести в электронную систему отметку "не охвачен обучением". После этого информация передается органам управления образования и службам по делам детей. Подтвердить уважительность причины отсутствия школьника необходимо справкой или письменным объяснением родителей. В то же время, требование обращаться к врачу каждый раз при плохом самочувствии ученика прямо в Порядке не предусмотрено.

Ранее уважительными причинами отсутствия ученика в школе считалась болезнь, назначенный визит к врачу, смерть близких родственников, участие в организованных школой мероприятиях во время уроков, непредвиденная ситуация, выходящая за пределы ученического и родительского контроля, которая создает препятствия для прибытия и занятий, а также семейное путешествие, если родители заранее согласовали его с администрацией, написав заявление.

Напомним, Кабмин принял изменения в порядок ведения учета детей дошкольного и школьного возраста. Документ предусматривает усиление контроля за учетом воспитанников детсадов и учеников средних школ и вводит оперативный межведомственный обмен данными о непосещении ими учебы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!