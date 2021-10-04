Победитель Global Teacher Prize Ukraine 2021 рассказал, отличаются ли школьники на Востоке и Западе

Дети на Востоке, Западе, в Киеве – любят, чтобы и уроки были интересными, и домашние задания. Но кое-чем школьники в восточных регионах таки отличаются – у них нет такой открытости к переменам и новым возможностям.

Но это можно изменить, и помогут здесь путешествия для школьников. Об этом заявил победитель Global Teacher Prize Ukraine 2021 – учитель украинского языка и литературы Артур Пройдаков в интервью "Освитории".

Артур – из Стаханова Луганской области, в настоящее время Кадиевка. До оккупации он преподавал в педколледже, в "Артеке" в Крыму. Когда уехал, изложениям в Ромнах на Сумщине, в "Артеке-Буковель" в Карпатах. Премию лучшего учителя по версии Global Teacher Prize Ukraine Артур Пройдаков завоевал как учитель укаинского языка и литературы в киевской частной школе "Мидгард".

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Преподаватель говорит – школьники независимо от региона хотят, чтобы материал преподавали интересно. Но чем-то ученики на Востоке таки отличаются.

"Знаете, все дети похожи: хотят, чтобы на уроках было интересно. Скучные уроки и домашку не любят ни на Востоке, ни на Западе. Но на Востоке Украины нет такой открытости к переменам, к новым возможностям. Я еще до сих пор выдавливаю это из себя ", – говорит преподаватель.

И добавляет, что даже социологические исследования показывают: большинство жителей Луганской и Донецкой областей никогда не выезжали за их пределы.

"До 24 лет я не видел разницы между Черниговом и Луцком, Житомиром и Одессой – я там не был", – приводит свой пример Пройдаков.

Именно поэтому, считает учитель, важно показывать детям с прифронтовых территорий, как живут в других регионах Украины, в мире.

"Школьники должны путешествовать, видеть и познавать свою страну, людей, живущих в ее различных частях. Хочу начать проект с такими экскурсиями", – говорит Артур Пройдаков.

Что касается оккупации части Донбасса в 2014 году и могла ли школа и образование помочь ее избежать, учитель констатирует – политика в регионе была "какая разница..." И это сыграло свою роль.

"В школе – никаких признаков украинской идентичности, кроме где-то записанных слов гимна и нарисованного флага. Если бы лелеяли гордость за достижения независимой Украины, такого точно бы не было. Тогда мы максимум знали – Андрей Шевченко и братья Кличко. Надо иметь видение будущего Украины – только так сможем интегрировать эти регионы к украинской сознания", – уверен победитель Global Teacher Prize Ukraine 2021.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, на церемонии награждения Global Teacher Prize Ukraine 2021 победитель Артур Пройдаков рассказал, что мечтает построить культурный мост между Украинской с Запада и Востока с помощью межобластных путешествий.

"Зацикленность моих сверстников на жизни в одном регионе стала одним из тех факторов, который привел к развертыванию войны в 2014 году. Для того чтобы жители Донецкой и Луганской областей не чувствовали себя запертыми в пределах одного территориального пространства, должны выезжать за пределы области – видеть Украину, какая она есть, все ее оттенки. Особенно это касается детей ", – заявил учитель.