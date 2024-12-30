Победитель олимпиад с красным дипломом работает баристой: в сети возникла дискуссия из-за смысла высшего образования в Украине

Вопрос учителя информатики Григория Громко о целесообразности высшего образования в Украине вызвал дискуссию в одной из социальных сетей. В частности, он поинтересовался, почему выпускник университета, имеющий красный диплом магистра, был победителем студенческих олимпиад, идет работать баристой.

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Кроме того, педагог обратил внимание на то, что нет точных данных относительно количества выпускников вузов, работающих по полученной специальности. Сообщение Громко разместил в Facebook.

"Выпускник университета – магистратура, с красным дипломом, победитель студенческих олимпиад, работает баристой. Вопрос: какой смысл высшего образования в Украине? Мне начинают рассказывать о "социализации", "налаживании горизонтальных связей", "выпускник не обязан", но никто не говорит о том, сколько выпускников украинских вузов работают по добытой специальности", – написал педагог.

Украинцы указали свое видение на этот счет. В частности, многие рассказывали, что у ученых, врачей, юристов значительно меньшие зарплаты, чем у работников кофеен.

"По окончании колледжа молодому фельдшеру предложили работу в областном центре на скорой. Зарплата включала в себя способность снять комнату и питаться раз в сутки, не покупая ни одежду, ни... Как считаете, согласился выпускник?".

"У нас это некий карго-культ. Хотя для множества профессий высшее образование вообще не нужно. Но "что люди скажут" работает".

"Думаю, дело не в образовании, а в вакансиях и зарплатах для специалистов после выпуска. Средняя зарплата помощника адвоката или юриста – 15 тысяч. И, по моему мнению, это не очень хороший показатель".

"Сейчас баристой даже доценты не прочь быть, потому что те раза в 2-3 больше зарабатывают, не завися от контингента студентов".

"А почему вы считаете, что человек с большим количеством дипломов не может быть баристой. Представляю, что этот человек очень крутой бариста, поскольку он подходит к своей работе со всем багажом софтскилов, приобретенных во время пребывания в высшей школе. Не говорю уже о то, что, возможно, для многих из нас стоило бы отказаться от своей работы или должности в высшей школе, и заняться тем, что может дать большее счастья".

"У меня было много случаев, когда мои студенты, которые учились на повышенную стипендию, умные и ответственные в какой-то период бросали университет, технические специальности после 3 курса или уже после окончания и шли учиться на повара, в танце, работать баристой и др. тогда, когда слабело давление родителей. И были себе счастливы в своем собственном выборе. Лучше, чем постепенно эмоционально выгорать в университете, НИИ, школе и др."

"Оператор производственной линии на кондитерской фабрике в Киеве зарабатывает 40 тысяч грн в месяц. А ну, ученые, похвастайтесь, у кого из вас получается заработать по сорок тысяч каждый месяц?".

"Ну знаешь, диплом не за плечами будешь носить", "Знаешь, есть такая пословица: все, что не делается, все к лучшему", "Да кто его знает, что оно будет", "А вдруг оно так повернется, что тебе понадобится" – основной арсенал аргументов родителей и родственников, которые я слышал после того, как несколько раз заявлял, что ухожу из магистратуры. Мой контраргумент: "А вдруг завтра инопланетяне завоюют Землю?". Они, конечно, не восприняли всерьез".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в одной из социальных сетей возникла дискуссия по поводу существования институтов последипломного образования учителей.

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