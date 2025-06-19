Почему 5×0=0? Учительница математики доступно объяснила действие умножения

Украинская учительница математики Инна Шевченко доступно объяснила, почему ноль умножить на пять будет равняться нулю. По ее словам, важно правильно воспринимать действие умножения, а легче всего это сделать через действие сложения.

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Так в заметке в Instagram она объясняет, что если пять раз к нулю добавить ноль, то будет ноль. Она подчеркнула, что ноль - это нисколько. Поэтому, например, если к 5 добавить 0, то будет 5, ведь к этому числу добавили нисколько.

"5 × 0 = 0. Почему? Мы 5 раз добавляем 0 – будет ноль (0+0+0+0+0+0+0). Или 5 добавляем ноль/несколько раз – его нет", – рассказала педагог.

Напомним, украинский репетитор Людмила Кирилюк рассказала, как легко научить детей быстро умножать и делить на 5 и 50. Для этого педагог советует воспользоваться предложенными формулами. Она предлагает решить пример 12 × 5. Вместо того, чтобы умножать эти числа между собой, нужно 10 умножить на 10 и полученную сумму разделить на 2. Таким образом, получается: 12 × 5 = 12 × 10 ÷ 2 = 60

Таким образом детям удастся быстро и легко решать примеры.

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