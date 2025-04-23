'Почему это никто не использует?' Первый проректор КШЭ назвал проблемы преподавания химии и физики

Первый проректор Киевской школы экономики Егор Стадный рассказал, что если в школах есть проблемы с оборудованием в кабинетах химии и физики, они могут пользоваться аудиториями в университетах, где оно есть. Однако никто не учитывает такую возможность.

Видео дня

Стадный отмечает, что для восполнения образовательных потерь у школьников можно создавать образовательные хабы на базе университетов, колледжей и т.д., где занятия будут проводить преподаватели этих учебных заведений. Такое мнение педагог выразил в интервью Новой украинской школе.

"Я знаю не один случай когда в школе или в школах проблемы с этими классами и оборудованием. В этом же самом городе есть оборудование, которое можно использовать для обучения школьной программы по химии в университетах. В университетах нет студентов, потому что они все на дистанционке. Все говорят: "Нет для среднего образования оборудования". Вот оно, за пару километров в этом городе стоит и никто его не использует", – делится Стадный.

По его словам, вскоре школы столкнутся с проблемой нехватки учителей. Ведь и ныне педагогов, которые хорошо преподают химию не так много, и это в основном школьные преподаватели, которые самостоятельно находят материал, чтобы готовиться к урокам.

В то же время проректор КШЭ считает, что химия не должна изучаться дистанционно. В частности, из-за того, что ученики не могут усвоить материал, как вот реакции химических веществ, наблюдая за ними через экран.

К тому же на успехи школьников в физике и химии влияют и их знания по математике. Если они не на достаточном уровне, то и естественные науки будут "плыть". Ярким показателем этого становится низкое количество участников на национальном мультипредметном тесте, выбирающих эти предметы.

"Мне так кажется, что с физикой тоже недалеко ситуация дошла. Потому что, очень многое все завязано на экспериментальную базу. Опять же, на классы – оборудованы или не оборудованы. И не могу здесь не сказать, очень хорошо прослеживается проблема, как полисимейкеры на разных уровнях смотрят на вообще образование", – добавил Стадный

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какой предмет стал наименее популярным на НМТ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!