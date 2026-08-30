Почему Ивана Франко похоронили в чужой могиле и не хотели отпевать священники: учительница рассказала малоизвестные факты

Украинского писателя Ивана Франко похоронили не только в чужой одежде, но и в чужой могиле. Он умер в собственном доме, однако в одиночестве, а на его похоронах не было ни детей, ни жены, которая проходила лечение в психиатрической больнице, тогда как двое его сыновей служили в армии, старший умер за три года до смерти отца, а дочь уехала в Киев.

Официальный диагноз автора произведений – неспецифический деформирующий ревматоидный полиартрит. Во Львове ходили слухи, что писатель привез сифилис из Вены. Однако это оказалось ложью, ведь у него были галлюцинации, Франко не мог спать по несколько дней. Об этом рассказала учительница украинского языка Оксана Николаевна в Instagram.

"Ивана Франко не только похоронили в чужой одежде. Его похоронили в чужой могиле. Дочь Анна уехала в Киев, а старший сын Андрей умер в 1913 году. Официальный диагноз писателя – неспецифический деформирующий ревматоидный полиартрит. Его считали атеистом. В итоге духовная власть разрешила присутствовать на похоронах лишь одному священнику. Спустя 10 лет состоялось торжественное перезахоронение Франко в отдельной могиле", – отмечает лингвист.

По ее словам, писатель был похоронен в вышиванке деда Романа Шухевича, поскольку у самого Франко не было ни одной приличной рубашки. Кроме того, на последних фотографиях его руки были парализованы.

"На фото у писателя проблемы с руками. Руки были парализованы, но это не был постепенный паралич. Проявления были скорее похожи на шизофрению. И в произведениях Франко мы видим, как герои также начинают страдать от галлюцинаций. Это цитата из "Перекрестных троп": "червячок стучит в стене", – добавляет педагог.

Перед смертью Франко попал в приют для сечевых стрельцов. Его похоронили в чужом склепе, так как не нашли места на кладбище и арендовали место в семейном склепе поляков. Среди шести гробов поместили и писателя, на гробе была надпись "Иван Франко, 1916". За аренду нужно было платить ежемесячно. Кроме того, священники отказывались отпевать писателя, поскольку он "был врагом духовенства" и его считали атеистом.

Сам гроб писателя не удалось найти сразу, ведь в склепе было шесть одинаковых гробов. В конце концов, открыли все и нашли Франко. Лишь в начале 1930-х годов на поле №4 был выкуплен участок, предназначенный для захоронения писателя. Открытие памятника по проекту Сергея Литвиненко состоялось 28 мая 1933 года.

28 мая 2026 года исполнилось 110 лет со дня смерти украинского писателя (15 августа 1856 — 28 мая 1916). Его перезахоронили через пять лет, а памятник на могиле установили через 17 лет.

Напомним, Франко в своих текстах использовал латинскую букву j и писал "шч" вместо "щ". Это можно заметить, если внимательно рассмотреть текст писателя на купюре в 20 гривен.

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