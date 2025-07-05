''Почему меня не слышат дети?'' 5 ситуаций, в которых страдает учитель, когда нет правил

Украинская учительница из Харькова назвала 5 ситуаций, в которых страдает педагог, если у него нет договоренностей с учениками. По ее мнению, можно быть самым добрым учителем, но без правил это будет ежедневная борьба.

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На своей странице в Instagram Наталья объясняет, что класс без правил – это как игра без правил: кто-то играет, а кто-то выживает. Она предлагает разобрать типичные ситуации, в которых страдает педагог.

Дети болтают во время объяснения темы

Когда дети не слушают, что говорит учитель – это проявление неуважения. В этот момент педагог чувствует, что его игнорируют.

Дети не убирают за собой

Когда нет правила "каждый сам убирает за собой", и дети привыкли, что за них это сделает кто-то другой.

Учитель в такой ситуации лишь постоянно повторяет просьбы, прилагает усилия, которых никто не ценит.

Пока учитель в классе – тишина. Как только выходит – хаос

В такой ситуации порядок и тишина в классе держится только на присутствии учителя в поле зрения учеников. И это очень истощает.

Дети постоянно спорят

А учитель пытается их постоянно помирить и объяснить, кто и как должен был среагировать. В результате, большая часть времени теряется на ссоры, а не на обучение.

Когда на замечания дети реагируют оскорблением или игнорированием

В таких ситуациях учитель не может найти подход к ученикам, не знает как говорить, чтобы слышали без крика и претензий.

Наталья объясняет, что такие ситуации возникают из-за того, что правила не были придуманы вместе с учениками, обсуждены, закреплены, согласованы. Стоит помнить, что правила – это не о контроле, это о структуре, которая освобождает время для спокойного процесса обучения и общения без обвинений.

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