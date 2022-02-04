Почему Могилянка восстала против Шкарлета. Все о скандале в 10 вопросах и ответах
Выборы в национальном университете "Киево-Могилянская академия" вылились в большое противостояние между, собственно, Могилянкой и Министерством образования и науки в лице его главы Сергея Шкарлета. Все – из-за выборов президента в вузе, точнее, непризнания ведомством его результатов.
События развиваются стремительно, так что если вы уже запутались, что там за кража урн, почему всех так беспокоят эти выборы и чего Шкарлет стал "чертом" для студентов Могилянки – этот материал должен помочь. OBOZREVATEL рассказывает главное о скандале в 10 вопросах и ответах.
Что произошло в Могилянке?
В Могилянке прошли выборы президента. Они были уже пятые по счету за последние почти два года, поэтому руководителя не в статусе и.о. в вузе сильно заждались. В 2020 году Андрей Мелешевич, возглавлявший академию с 2014 по 2019 год, снова победил на выборах президента Могилянки. Но правительство, ссылаясь на толкование положений закона "О высшем образовании", отказалось его назначать. С тех пор эпопея с выборами и тянулась, потому что никто из кандидатов не мог получить большинство голосов. Сам Мелешевич скончался 23 апреля 2021 года.
Кто победил на выборах?
Сергей Квит. 27 января прошел второй тур выборов. И вот на них, наконец, один из кандидатов получил большинство. Победил экспрезидент НаУКМА, экс-глава МОН и нынешний глава Национального агентства по обеспечению качества высшего образования (НАОКВО) Сергей Квит.
Ок, так в чем тогда проблема?
Во время голосования произошел инцидент – молодые люди в масках ворвались на избирательный участок. Один ящик с бюллетенями облили краской, еще один украли. Ящик нашли потом на улице. В Могилянке говорят, что она была невредима. Министр образования и науки Сергей Шкарлет – что было.
Что сделал Шкарлет?
Министр образования и науки решил, что история с ЧП во время голосования (и письмо оппонентки Квита во втором туре, тогда еще и.о. президента Александры Гуменной) – достаточное основание для того, чтобы не признать результаты выборов и, как следствие, победы Квита. К такому же выводу пришла экспертно-кадровая комиссия ведомства. В итоге 2 февраля МОН издал приказ о новом конкурсе на замещение должности президента НаУКМА.
Как на это отреагировал Квит?
Цвет на своей странице в Facebook хранил молчание. Однако дал комментарий "Радио Свобода", в котором отметил, что все могилянские организации признали результаты выборов, в том числе и Гуменная. Потому у министерства нет такого права их не признавать. И добавил, что готов идти в суд, если с ним не подпишут контракт как с президентом вуза.
А как отреагировали могилянцы?
Могилянское сообщество возмутилось реакцией МОН и его руководителя Сергея Шкарлета. В сети запустили флешмоб в поддержку Сергея Квита с хештегом #savemohylyanka. В поддержку Квита и результатов выборов высказались эксперты, общественные и культурные деятели, бывшие и нынешние народные депутаты (среди них и председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук), десятки нынешних студентов и выпускников вуза и не только они.
Студенты Могилянки объявили бессрочную забастовку и анонсировали акции протеста. Как говорится в тексте объявления об акции, по закону у МОН нет полномочий признавать или не признавать результаты голосования. Соответственно подобное решение является превышением полномочий и давлением на университет. Первую акцию "Министр временный, Могилянка – вечна!" назначен на 4 февраля под стенами Кабмина.
Как случилось, что МОН отменил приказ?
3 февраля конфликт вышел на уровень Кабмина и Верховной Рады. Вечером состоялось совещание, на котором находились представители Могилянки, студенческого самоуправления, Минобразования, руководства Верховной Рады и народные депутаты, а председательствовал премьер-министр Денис Шмыгаль. На ней была достигнута договоренность об отмене приказа о новом конкурсе (появился на сайте МОН 4 февраля в 1:15). Кроме того, разобраться с ситуацией у Могилянки теперь сама, под руководством своего почетного президента Вячеслава Брюховецкого. Шмыгаль пообещал, что правительство не будет вмешиваться в выборы в Могилянке.
Почему тогда студенты Могилянки все равно протестуют?
Хотя МОН и отменил приказ, студенты Могилянки свою акцию – нет. На протест они собирались прийти с тремя требованиями: отставка Шкарлета, подписание контракта с Квитом и автономия украинских университетов (согласно закону "О высшем образовании" оно и так должно быть, но на практике работает не всегда и не везде).
Однако на акции практически все плакаты и лозунги были посвящены Шкарлету и требованию его увольнения. Среди лозунгов были: "Шкарлет черт", "Руки прочь от НаУКМА", "Выйди из МОН, плагиатор", "Шкарлета исправит Могила". Представители стачечного комитета встретились с премьером, и заявили ему о своем требовании увольнения министра. Премьер не сказал ни "да", ни "нет". Но заверил, что на их стороне и что начинает политические консультации с Верховной Радой. Студенты говорят, что будут бастовать до выполнения их требований, в частности, отставки министра.
Что за история с плагиатом Шкарлета?
Скандальная и бурная. В сентябре 2020 года этический комитет Национального агентства по обеспечению качества высшего образования сообщил, что обнаружил плагиат в работах министра образования и науки Сергея Шкарлета, автора более 200 научных и учебно-методических работ согласно его биографии на сайте МОН.
Шкарлет все отрицал и обратился в суд – скандальный Окружной админсуд Киева. Это тот же суд, который "отличился", например, отменой решения о национализации "Приватбанка" и запретом и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун управлять ведомством. Так вот, суд в апреле 2021 года постановил, что комитет по этике НАОКВО незаконно проверял работы министра на плагиат. А вот по поводу самого плагиата ничего не указал. Но министр заявил, что таким образом "защитил свое имя как ученого, никогда не занимавшегося плагиатом". На этом скандал заглох, но могилянцы о нем, очевидно, очень хорошо помнят.
Может ли быть все это местью Шкарлета Квиту?
Такую версию выдвигают некоторые пользователи соцсетей. Дело в том, что во времена "плагиаторского дела" Нацагентство возглавлял именно Сергей Квит (он и сейчас его возглавляет, в январе вернулся в должность). Однако ни Квит, ни Шкарлет публично на подобные корни истории с непризнанием результатов выборов никоим образом даже не намекали.
Чем все может закончиться?
Наиболее вероятными вариантами финала этой истории есть следующие три:
с Квитом таки подпишут контакт и он станет президентом Могилянки, а Шкарлет уйдет/его отправят в отставку;
с Квитом таки подпишут контакт и он станет президентом Могилянки, а Шкарлет останется министром образования и науки;
с Квитом все равно не подпишут контакт, будут новые протесты. А дальше все сведется к варианту 1 или 2.
Кто хочет углубиться в историю подробнее, вот список материалов OBOZREVATEL на эту тему:
С масками-шоу и атакой на бюллетени: в Киево-Могилянке с пятой попытки избрали президента;
Цветы таки лишили победы: МОН объявил новые выборы президента Киево-Могилянской академии;
Студенты Могилянки объявили забастовку после решения Шкарлета не признавать результаты выборов президента;
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"Шкарлет – прочь!" Студенты Могилянки под Кабмином потребовали отставки главы МОН. Фото, видео.
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