'Почему на английском языке?' В сети показали эксклюзивные видео из школы, где учатся дети элиты КНДР

Основательница туристического сообщества Джанет Ньюэнхем показала одно из учебных заведений в Северной Корее. Женщина во время путешествия в эту страну посетила школу иностранных языков "Расон", где учится талантливая молодежь – дети элиты .

Ньюэнхэм в заметке в Instagram отметила, что школьники здесь изучают английский, китайский и русский языки. Когда же она спросила детей, какую бы профессию они хотели получить, то большинство говорило, что хотят стать учителем или журналистом.

"Это школа иностранных языков "Расон", где ученики сосредотачиваются на русском, китайском и английском языках. Это не обычная школа, это школа для сверхталантливой молодежи, скорее всего, детей элиты. Было все равно круто увидеть их классы, взглянуть на их учебники", – отметила Ньюэнхем.

В комментариях пользователи сети удивлялись, почему дети разговаривают на английском языке. В то же время, многие не понимали, как школьники этой страны планируют работать журналистами. А кто-то указывал, что таких детей в стране не более 1%.

"Английский язык является обязательной учебной программой, которую можно использовать для работы или учебы за рубежом, или даже в Китае или России".

Напомним, житель Южной Кореи Рэй Ким рассказал, почему бы никогда не хотел, чтобы его дети учились в этой стране, образование в которой считается лучшим в мире. Так, подростки учатся здесь по 12 часов в день и постоянно сдают экзамены . Ким делится, что подобные соревнования происходят ради того, чтобы дети поступили в лучшие высшие учебные заведения страны. Те, кто не получают такой возможности – впадают в депрессию.

Мужчина отмечает, что так же участвовал в этой "гонке" и упорно учился. Однако понял, что это не имеет ничего общего с его счастьем. По его словам, родители заставляют проходить детей своих эти страдания, из-за разницы в зарплате. Ведь выпускники топовых вузов зарабатывают в 2-3 раза больше. Ким подчеркивает, что такие студенты имеют хороший диплом, однако теряют радость жизни.

