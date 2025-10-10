Почему нельзя говорить 'кардиограмма сердца': в чем ошибка

Избегание лишних слов в речи является одним из ключевых признаков высокой языковой культуры и грамотности. Часто в украинском языке встречаются конструкции, содержащие скрытую тавтологию, что нарушает логическую четкость высказывания.

Одним из таких распространенных примеров является использование словосочетания "кардиограмма сердца". Хотя эта фраза может казаться вполне корректной, на самом деле она содержит чрезмерное уточнение. Автор программы "Правильно українською" Ольга Багний разъяснила, почему это сочетание является ошибочным с точки зрения правил украинского языка.

Почему не стоит говорить "кардиограмма сердца"

Слово "кардіограма" уже содержит в себе значение "сердце", что делает дальнейшее уточнение избыточным.

Слово "кардиограмма" является термином, происходящим из греческого языка. Как объясняет Ольга Багний, греческое слово "кардия" (καρδια) переводится как "сердце". Соответственно, сам термин "кардиограмма" означает графическое изображение работы сердца, которое фиксируется специальным прибором — кардиографом.

Поскольку термин "кардиограмма" по своему первоначальному значению и этимологии исключительно касается работы сердца, добавление к нему слова "сердца" создает тавтологию (повторное использование одинаковых по смыслу слов). Это означает, что, говоря "кардиограмма сердца", мы фактически говорим "графическое изображение работы сердца сердца".

Правильным и лаконичным вариантом, соответствующим нормам украинского языка и требованиям точности терминологии, является просто "кардиограмма".

Что такое кардиограмма (ЭКГ)?

Кардиограмма, более известная как электрокардиограмма (ЭКГ), является записью электрической активности сердца. Это важный диагностический метод, который:

Оценивает ритм и проводимость сердца.

Позволяет оценить кровоснабжение сердечной мышцы.

Выявляет увеличение камер сердца (предсердий и желудочков).

По результатам ЭКГ врачи могут диагностировать такие состояния, как аритмия, инфаркт, сердечная недостаточность и сердечные пороки. Сам метод является неинвазивным, безболезненным и занимает около 10 минут, регистрируя электрические импульсы сердца в виде кривых.

OBOZ.UA предлагает узнать, правильно ли благодарить словом "спасибі".

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.