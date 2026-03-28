Почему нельзя сюсюкаться с ребенком: объяснение логопеда может вас удивить

Когда родители сюсюкаются с ребенком, он слушает их произношение и воспроизводит его. Из-за этого он может привыкнуть неправильно произносить звуки, например, смягчать их без надобности. А потом, когда пойдет в школу, будет переносить такое произношение на письмо, и тогда проблема приобретет другой характер.

О том, почему не стоит сюсюкаться с ребенком и к чему это может привести, рассказала логопед Юлия Трухан на YouTube-канале LUKI. Также она объяснила, какие еще могут быть причины того, что ребенок произносит звуки неправильно.

Почему не нужно сюсюкаться с ребенком

Юлия Трухан отмечает, что логопеды не советуют сюсюкаться с ребенком. Ведь тогда он это воспринимает как норму и начинает говорить так же, как и взрослые к нему.

Логопед отмечает, что ребенок даже может уметь произносить твердые звуки, однако продолжать говорить их мягко, ведь видит, что его и так понимают, не исправляют, следовательно, проблемы нет.

Однако это не единственная причина неправильного произношения, в частности когда дети говорят мягкие звуки вместо твердых. Ребенок может смягчать в произношении звуки еще и из-за нарушения тонуса мышц языка, то есть язык сильно напряжен, и поэтому твердые звуки могут не получаться.

Однако когда ребенок продолжает смягчать звуки без необходимости и наступает время идти в школу, это может иметь другие последствия.

"Когда ребенок сюсюкается в шесть лет, когда ему надо идти в школу, он может переносить это на письмо – как говорит, так и пишет. И тогда уже появятся другие речевые нарушения – дисграфия (неспособность овладеть письмом и научиться читать, не связанная с развитием интеллекта. – Ред.) и дислексия (неврологическое расстройство обучения, характеризующееся стойкими трудностями с чтением, письмом и распознаванием языковых символов при нормальном уровне интеллекта. – Ред.)

