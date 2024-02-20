Обучение в Германии: почему украинских школьников возвращают в "брюкен-классы" и что будет, когда их закроют

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
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Обучение в Германии: почему украинских школьников возвращают в 'брюкен-классы' и что будет, когда их закроют

Немецкая система образования приняла огромное количество украинских школьников из-за полномасштабного вторжения России в Украину. Для того чтобы дети легче адаптировались к иностранным учебным заведениям, для них создали адаптационные классы "брюкэн-классы". Эти группы состоят только из украинцев, а подростки изучают немецкий, математику, английский, искусство, труд, кулинарию и спорт.

Школьники, которые не "потянули" в гимназиях обычное или интеграционное обучение, шли в "брюкэн-классы". Однако в 2024 году они должны закрыться полностью, ведь детей постепенно переводили в обычные немецкие. Тем не менее, сейчас увеличивается количество учеников, которые возвращаются к адаптивным урокам, рассказывает украинская учительница такого класса Татьяна Спирина.

Обучение в Германии: почему украинских школьников возвращают в ''брюкен-классы'' и что будет, когда их закроют

По ее словам, немецкие коллеги объясняют, что украинские школьники не владеют языком этой страны на достаточном уровне, что влечет за собой трудности в обучении. Она добавляет, что в средней школе, где она преподает, не менее 10 предметов. В частности:

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  • математика (по программе примерно на год отстает от украинской);
  • английский;
  • немецкий;
  • труд;
  • кулинария;
  • искусство;
  • спорт;
  • география, политика, история – один предмет;
  • наука и естественные науки – один предмет;
  • этика или религия.

Педагог поделилась важнейшими навыками, необходимыми школьникам, чтобы овладеть учебой в немецком классе средней школы.

Работа с информацией и текстом

Обучение в Германии: почему украинских школьников возвращают в ''брюкен-классы'' и что будет, когда их закроют

Не все ученики, которые попадают в немецкие классы, могут прочитать, выписать незнакомые слова, перевести текст, даже полностью использовав переводчик. В школе в первую очередь, для поддержки подростков, смотрят, как они работают с такой информацией.

"Итак, прежде всего, если мы хотим поддержать ребенка в обучении, смотрим, как он работает с текстом. Не может прочитать, перевести и понять текст по какому-либо предмету – дела не будет. Что уж говорить дальше о работе с вопросами и задачами после текста", – подчеркивает Спирина.

Держать внимание и концентрироваться

В немецкой школе дети учатся 90 минут без перерыва. По словам педагога, концентрации внимания на первых двух уроках, а это чаще всего немецкий, почти нет. 80-90% школьников не слышат или забывают материал урока без его повторения большого количества раз.

Обучение в Германии: почему украинских школьников возвращают в ''брюкен-классы'' и что будет, когда их закроют

Спирина объясняет, что это происходит из-за того, что дети до 10 часов играют в гаджеты, а затем просыпаются в 4 утра и снова "сидят в экранах". После чего в школу приходят "живые зомби".

"Правило немецких педагогов: "у каждого есть собственный темп усвоения, пусть приходит еще на год повторять материал", выглядит демократично. Немецкие учителя считают, что раз такая мотивация, то это ок. "Собственный темп", собственная ответственность, собственный выбор. В отличие от ситуации в украинской школе, где все вокруг танцуют с бубнами, и тянут за уши в следующий класс", – делится учительница.

Воспроизводить увиденную письменную информацию в письменном виде (переписывать)

По словам педагога, 70% учеников не могут дословно переписать информацию с доски или учебника в тетрадь. Она подчеркивает, что для немцев это базовый навык: воспроизвести все идентично, подчеркнуть, сделать рамочку.

Обучение в Германии: почему украинских школьников возвращают в ''брюкен-классы'' и что будет, когда их закроют

"Ментальные карты это также то, с чем дети почти никогда не знакомы, но они их, к счастью, быстро овладевают", – рассказывает Спирина.

Задавать вопросы учителю, когда что-то непонятно

Учительница подчеркивает, что у украинских детей есть большая проблема с этим навыком. Ведь школьники считают, что таким образом они покажут свою необразованность. В то же время у немецких учителей все работает наоборот. Чем меньше вопросов от учеников, тем больше они считают, что подросток не мотивирован учиться и игнорирует этот процесс. Спирина отмечает, что ее иностранные коллеги были удивлены, когда узнали, почему наши дети ничего не спрашивают и как следствие ничего не понимают и не делают.

Уважать учителя и реагировать на его замечания

Педагог отметила, что украинские подростки нередко употребляют брань в школе и думают, что их там не понимают. Однако, по ее словам, это не так. Ведь после услышанного матерится с немецким акцентом потом вся школа. Она уверяет, что учителя на это реагируют, однако без объяснений, а просто возвращают школьников в "брюкэн-классы".

Обучение в Германии: почему украинских школьников возвращают в ''брюкен-классы'' и что будет, когда их закроют

Регулярно учить новые слова и работать над своим лексическим запасом

Учительница уверяет, что школьникам из Украины нужно больше работать над словарным запасом, ведь одно дело просто работать на уроке языка, а другое учить на иностранном, например математику. По ее словам, в немецких классах никто не будет останавливаться, чтобы уделить достаточно времени изучению терминов, особенно учитывая то, что некоторые ученики не знают многих значений и на украинском.

Самостоятельно работать и овладевать новым

Спирина выразила волнение за тех подростков, которые ходят в немецкие школы и не пытаются там учиться, сравнивая с теми, которые за полгода успевают овладеть иностранным и перейти в гимназии. Педагог отмечает, что когда "брюкэн-классы" закроют, таких учеников отправлять будет некуда. Они смогут оставаться учиться "по собственному темпу", как это принято в Германии.

Обучение в Германии: почему украинских школьников возвращают в ''брюкен-классы'' и что будет, когда их закроют

"Единственное, что меня всегда успокаивает – никто не сидит в школе с бородой. Все ее завершают и двигаются дальше по жизни. В любой стране. Даже в Германии. Где при всех историях с "собственным темпом обучения" и сегрегацией учеников по учебным уровням еще с младшей школы, система работает. Имеет и минусы, и плюсы", – подытожила педагог.

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