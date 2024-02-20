Обучение в Германии: почему украинских школьников возвращают в ''брюкен-классы'' и что будет, когда их закроют

Немецкая система образования приняла огромное количество украинских школьников из-за полномасштабного вторжения России в Украину. Для того чтобы дети легче адаптировались к иностранным учебным заведениям, для них создали адаптационные классы "брюкэн-классы". Эти группы состоят только из украинцев, а подростки изучают немецкий, математику, английский, искусство, труд, кулинарию и спорт.

Школьники, которые не "потянули" в гимназиях обычное или интеграционное обучение, шли в "брюкэн-классы". Однако в 2024 году они должны закрыться полностью, ведь детей постепенно переводили в обычные немецкие. Тем не менее, сейчас увеличивается количество учеников, которые возвращаются к адаптивным урокам, рассказывает украинская учительница такого класса Татьяна Спирина.

По ее словам, немецкие коллеги объясняют, что украинские школьники не владеют языком этой страны на достаточном уровне, что влечет за собой трудности в обучении. Она добавляет, что в средней школе, где она преподает, не менее 10 предметов. В частности:

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математика (по программе примерно на год отстает от украинской);

английский;

немецкий;

труд;

кулинария;

искусство;

спорт;

география, политика, история – один предмет;

наука и естественные науки – один предмет;

этика или религия.

Педагог поделилась важнейшими навыками, необходимыми школьникам, чтобы овладеть учебой в немецком классе средней школы.

Работа с информацией и текстом

Не все ученики, которые попадают в немецкие классы, могут прочитать, выписать незнакомые слова, перевести текст, даже полностью использовав переводчик. В школе в первую очередь, для поддержки подростков, смотрят, как они работают с такой информацией.

"Итак, прежде всего, если мы хотим поддержать ребенка в обучении, смотрим, как он работает с текстом. Не может прочитать, перевести и понять текст по какому-либо предмету – дела не будет. Что уж говорить дальше о работе с вопросами и задачами после текста", – подчеркивает Спирина.

Держать внимание и концентрироваться

В немецкой школе дети учатся 90 минут без перерыва. По словам педагога, концентрации внимания на первых двух уроках, а это чаще всего немецкий, почти нет. 80-90% школьников не слышат или забывают материал урока без его повторения большого количества раз.

Спирина объясняет, что это происходит из-за того, что дети до 10 часов играют в гаджеты, а затем просыпаются в 4 утра и снова "сидят в экранах". После чего в школу приходят "живые зомби".

"Правило немецких педагогов: "у каждого есть собственный темп усвоения, пусть приходит еще на год повторять материал", выглядит демократично. Немецкие учителя считают, что раз такая мотивация, то это ок. "Собственный темп", собственная ответственность, собственный выбор. В отличие от ситуации в украинской школе, где все вокруг танцуют с бубнами, и тянут за уши в следующий класс", – делится учительница.

Воспроизводить увиденную письменную информацию в письменном виде (переписывать)

По словам педагога, 70% учеников не могут дословно переписать информацию с доски или учебника в тетрадь. Она подчеркивает, что для немцев это базовый навык: воспроизвести все идентично, подчеркнуть, сделать рамочку.

"Ментальные карты это также то, с чем дети почти никогда не знакомы, но они их, к счастью, быстро овладевают", – рассказывает Спирина.

Задавать вопросы учителю, когда что-то непонятно

Учительница подчеркивает, что у украинских детей есть большая проблема с этим навыком. Ведь школьники считают, что таким образом они покажут свою необразованность. В то же время у немецких учителей все работает наоборот. Чем меньше вопросов от учеников, тем больше они считают, что подросток не мотивирован учиться и игнорирует этот процесс. Спирина отмечает, что ее иностранные коллеги были удивлены, когда узнали, почему наши дети ничего не спрашивают и как следствие ничего не понимают и не делают.

Уважать учителя и реагировать на его замечания

Педагог отметила, что украинские подростки нередко употребляют брань в школе и думают, что их там не понимают. Однако, по ее словам, это не так. Ведь после услышанного матерится с немецким акцентом потом вся школа. Она уверяет, что учителя на это реагируют, однако без объяснений, а просто возвращают школьников в "брюкэн-классы".

Регулярно учить новые слова и работать над своим лексическим запасом

Учительница уверяет, что школьникам из Украины нужно больше работать над словарным запасом, ведь одно дело просто работать на уроке языка, а другое учить на иностранном, например математику. По ее словам, в немецких классах никто не будет останавливаться, чтобы уделить достаточно времени изучению терминов, особенно учитывая то, что некоторые ученики не знают многих значений и на украинском.

Самостоятельно работать и овладевать новым

Спирина выразила волнение за тех подростков, которые ходят в немецкие школы и не пытаются там учиться, сравнивая с теми, которые за полгода успевают овладеть иностранным и перейти в гимназии. Педагог отмечает, что когда "брюкэн-классы" закроют, таких учеников отправлять будет некуда. Они смогут оставаться учиться "по собственному темпу", как это принято в Германии.

"Единственное, что меня всегда успокаивает – никто не сидит в школе с бородой. Все ее завершают и двигаются дальше по жизни. В любой стране. Даже в Германии. Где при всех историях с "собственным темпом обучения" и сегрегацией учеников по учебным уровням еще с младшей школы, система работает. Имеет и минусы, и плюсы", – подытожила педагог.

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