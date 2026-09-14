«Почему взрослый мужчина водит трехлетнюю девочку в туалет?» Украинка рассказала тревожную деталь о первом дне дочери в школе в Испании

Украинка рассказала о ситуации, которая вызвала у неё беспокойство после первого дня учебы дочери в школев Испании. По словам женщины, трёхлетняя девочка сообщила, что в туалет её водил взрослый мужчина, работающий помощником учительницы.

Об этом мама ребёнка рассказала в Threads. Женщина отметила, что речь идёт о католической получастной школе, а познакомиться с учителем или помощником до начала учебного года родители не могли.

Почему мать забеспокоилась

Женщина рассказала, что после занятий дочь спокойно сообщила ей о том, что её сопровождали в туалет. Это вызвало у матери возмущение,поэтому она решила выяснить ситуацию у учительницы.

"Спрашиваю у учительницы, почему взрослый мужчина водит маленькую трехлетнюю девочку в женский туалет. Ответ сражает наповал: "Он же только до дверей", – написала украинка.

Однако такой ответ её не успокоил. По словам женщины, туалеты в школе расположены довольно высоко, а специальной подножки для маленьких детей нет.

"И главный нюанс: унитазы там расположены довольно высоко, без подножки (а её физически нет) ребёнку трудно залезть. То есть помощь в кабине нужна", – отметила она.

В то же время украинка подчеркнула, что не считает сам факт работы мужчины с маленькими детьми доказательством каких-либо неправомерных действий.

"Я знаю, что профессии не имеют пола, и, конечно же, что далеко не каждый мужчина на такой должности — извращенец", — написала мать.

"Где проходит грань между предвзятостью и здоровым инстинктом?"

Несмотря на это, ситуация вызвала у женщины сильную обеспокоенность по поводу безопасности дочери. Она призналась, что не может избавиться от тревоги из-за того, что взрослый мужчина помогает маленьким детям в туалете.

"Моя материнская душа тает от ужаса", — призналась украинка.

Женщина также отметила, что у родителей не было возможности заранее выбрать сотрудника или познакомиться с ним до начала учебного года.

В конце поста она обратилась к другим родителям с вопросом, как бы они отнеслись к такой ситуации.

"Как с этим жить, куда смотреть и где проходит грань между предвзятостью и здоровым инстинктом самосохранения ребенка? Что бы вы сделали на моем месте?" — спросила автор.

Как отреагировали в сети

Пост украинки вызвал активное обсуждение. Некоторые пользователи поддержали её беспокойство, тогда как другие объяснили, что мужчины, работающие воспитателями и учителями, в Испании — обычное явление.

"Знаете, быть параноиком, когда речь идет о защите своего ребенка, — это вполне оправданно!" — написала одна из пользовательниц.

Другая комментаторша призвала не паниковать и рассказала о собственном положительном опыте.

"В испанских детских садах и школах очень много мужчин работают воспитателями и учителями. И это норма. Не паникуйте и привыкайте. У меня у обеих дочерей был учитель-мужчина и в детском саду, и в школе, и я очень довольна. Лучше, чем любая учительница", – отметила она.

Еще одна пользовательница поделилась опытом работы в испанской школе. По ее словам, перед приемом на работу ей пришлось получить справку об отсутствии проблем с законом по делам, связанным с педофилией.

"Напишу историю, чтобы вас немного успокоить. Я работала в испанской школе в летнем лагере переводчиком. Перед тем, как устроиться на работу, я должна была получить справку о том, что меня нет в списке людей, у которых были проблемы с полицией по делам о педофилии", — рассказала она.

Напомним, украинка рассказала об особенностях обучения детей в Испании. В частности, она обратила внимание на различия между украинскими и испанскими школами и на то, как там организован учебный процесс.

Как писал OBOZ.UA, украинские родители за рубежом рассказывали о трудностях одновременного обучения детей в местных и украинских школах. В частности, они отмечали, что двойное обучение может создавать для школьников чрезмерную нагрузку.

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