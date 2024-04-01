Почти 230 тысяч поступающих уже зарегистрировались на НМТ-2024: какой предмет на выбор стал самым популярным

Более 228 тысяч поступающих на первое апреля подали заявки на сдачу Национального мультипредметного теста в 2024 году. Из них 17 161 участник зарегистрировался для прохождение тестирования во временном экзаменационном центре за границей.

Такие данные обнародовал Украинский центр оценивания качества образования на официальном сайте. Там также отмечено, что самым популярным предметом из тех, которые могли выбирать поступающие, стал иностранный язык – его предпочли почти 95,6 тысяч школьников. Второй в списке стала биология – почти 41 тысяча.

Географию четвертым предметом избрало более 37,5 тысяч поступающих, украинскую литературу – 31,5 тыс., физику – 5600, химию – 2687.

На сегодня 199 950 участников экзамена получили подтверждение успешной регистрации и возможности сформировать сертификат НМТ-2024.

В то же время более пяти тысяч абитуриентов получили уведомление о необходимости устранить ошибки в предоставленных документах и повторно отправить их копии на проверку до 15 апреля.

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Напомним, регистрация на НМТ-2024 началась 14 марта и продлится до 11 апреля включительно. Для того чтобы принять участие в тестировании, нужно создать личный кабинет на официальном сайте УЦОКО.

Именно в нем участники будут получать информацию о месте, дне и времени проведения экзамена. Ее настоятельно рекомендуют не разглашать.

Проходить первый этап НМТ-2024 будет с 14 мая по 25 июня. Уже с 8 мая участники тестирования будут получать приглашения.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что расширен список стран и городов, где можно пройти тестирование.

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