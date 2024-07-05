Почти половина первоклассников не понимают услышанного на украинском языке. Впечатляющие результаты исследования

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
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Почти половина первоклассников не понимают услышанного на украинском языке. Впечатляющие результаты исследования

49% первоклассников Киева не понимают услышанного на украинском языке. В то же время только 47% детей понимают меньше половины того, что слышат.

Об этом сообщил основатель общественной организации "Спільномова" Андрей Ковалев в Facebook. Он также отметил, что на понимание услышанного также влияет и словарный запас учеников первого класса.

Почти половина первоклассников не понимают услышанного на украинском языке. Впечатляющие результаты исследования

В частности, дети со средним и высоким активным словарным запасом (АСЗ-У), составляющие 55% всех опрошенных (74 респондента), понимают услышанное в среднем в 1,9-2,2 раз лучше (67% понимания по сравнению с 35 %), чем ученики с низким уровнем АСЗ-У (60 школьников).

В то же время, 49% детей со средним и высоким АСЗ-У понимают более 70% услышанного по сравнению с только 3% детей с низким АСЗ-У.

Почти половина первоклассников не понимают услышанного на украинском языке. Впечатляющие результаты исследования

Все остальные факторы, влияющие на понимание услышанного – психологические, когнитивные и т.п., распределены равномерно внутри этих двух групп детей.

Ковалев сообщил, что всего было обработано данные 409 детей – 275 дошкольников (средний возраст 5,1 лет) и 134 первоклассника (средний возраст 7,0 лет).

Напомним, каждый пятый ребенок старшего дошкольного возраста в Киеве практически не владеет украинским языком и может назвать от 0 до 10% того, что изображено на картинках. В то же время только 15% воспитанников детских садов, принявших участие в исследовании, знают государственную на достаточном уровне.

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