Почти все получили двойку. Учительница английского языка рассказала о ситуации в частной школе Днепра, где против нее 'восстали ученики'

Образование в частной школе не всегда означает качественные знания, зато дети легко привыкают к заниженным требованиям и потом отказываются работать как следует. Об этом на собственном примере рассказала учительница английского языка из Днепра, которая ведет аккаунт в TikTok под ником @lucy_englishcake.

Видео дня

В своем ролике преподавательница рассказала, как для нее это закончилось "восстанием" детей. По ее словам, после начала работы на месте менее требовательной коллеги она столкнулась с неожиданным сопротивлением учеников – и даже резким падением оценок.

"Против меня восстали ученики из частной школы. Они сказали, что до меня они все знали, до меня у них были хорошие оценки, до меня все было в розовом цвете", – рассказала она подписчикам. И объяснила, что после нескольких месяцев работы ей стало понятно, что реальный уровень знаний детей во вверенном ей классе значительно ниже необходимого.

По словам учительницы, раньше учеников фактически не учили. "Там была молодая девочка, которая, как я поняла, получала образование во время преподавания... И ничему детей не учила", – объяснила она. Поэтому когда новая преподавательница начала давать базовые задания, это вызвало у школьников удивление и сопротивление. "Я даю страничку домашнего задания, три или четыре упражнения, а они в шоке: "Вау, что это такое? Нам столько не задавали"", – поделилась блогер-педагог.

Указала она и на сложности с базовыми навыками своих учеников. "Они не умеют переводить, они не знают слов... Они не знают, что такое переводить", – отметила учительница. Впоследствии, по ее словам, ученики начали открыто протестовать против новых требований, а родители сначала настороженно восприняли снижение оценок.

Кульминацией стал тест, который большинство класса написало на низкие баллы. "Они написали почти все на двойки... Они не знают, что такое wash hands – мыть руки. Они не знают названия животных. Они не понимают предложения", – объяснила преподавательница. И проиллюстрировала ответом своих учеников на задание. В нем нужно было использовать антоним к слову big (большой) в словосочетании big motorbike (большой мотоцикл), а дети не поняли задания и вместо прилагательного small (маленький) подставили слово dirty (грязный).

По мнению учительницы проблема возникла из-за того, что дети быстро привыкают к легким оценкам, которые даются им без реальных знаний. Она также добавила, что теперь ученикам приходится наверстывать упущенные 3 года – именно столько с детьми работала ее предшественница.

Ранее OBOZ.UA рассказывал истории учительницы истории, которая выступила против домашних заданий по своему предмету из-за искусственного интеллекта.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!