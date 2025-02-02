Почти все школы в Украине имеют кнопки вызова полиции: глава МВД рассказал о безопасности в учебных заведениях

Почти все школы в Украине оборудованы тревожными кнопками для вызова полиции. В то же время, почти в 1200 заведениях общего среднего образования работают инспекторы Службы образовательной безопасности.

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Об этом рассказал министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, говорится на сайте ведомства. Глава МВД подчеркнул, что безопасность детей в учебных заведениях – это один из приоритетов министерства.

Также продолжается работа над надлежащим пропускным режимом в школах, в частности над установкой металлодетекторов.

"План внутренней устойчивости Украины предполагает, что в каждом заведении среднего образования должен быть свой полицейский, который будет заботиться о безопасности детей. Безопасность в школах объединяет присутствие специалиста и арсенал технических средств. Сейчас почти все заведения среднего образования оборудованы тревожными кнопками вызова полиции. Также работаем над надлежащим пропускным режимом. В частности, установкой рамочных металлодетекторов", – отметил Клименко.

У 1200 школ уже есть офицеры СОБ, их задача – создать безопасные условия во время учебного процесса. Так, полицейский координирует пропускной режим, чтобы посторонние люди или подозрительные предметы не угрожали безопасности детей.

Кроме того, инспекторы помогают школьникам разрешать конфликты мирным путем, предотвращают правонарушения, а также занимаются патриотическим воспитанием.

Напомним, что многие педагоги и родители имеют вопросы к усилению мер безопасности в школах, в частности, относительно металлоискателей, офицеров безопасности и ограждений.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как будет работать пропускной режим в школах и что делать офицеры безопасности.

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