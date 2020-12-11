Под Черкассами родители взбунтовались против директора школы: обвиняют в развращении детей и самогоноварении

Директора школы села Липянка в Черкасской области обвинили в ненадлежащем поведении – по словам родителей, он якобы "варил в школе самогон" и даже "развращал детей".

Местные жители требуют уволить 63-летнего педагога и грозятся устроить митинг под Черкасской ОГА. Как пишет "КП в Украине", директор лишился своей должности в декабре прошлого года, но восстановился через суд.

Школа в Липянке КП в Украине

Издание пишет, что педагог имеет сорокалетний стаж работы и "безупречную трудовую книжку". По решению суда, мужчину не только восстановили на работе, но и обязали сельсовет выплатить пострадавшему зарплату в 123 тысячи гривен за вынужденный простой.

Член родительского комитета Людмила Павленко заявила, что директор якобы не интересуется судьбой школы, которая "начала разваливаться". По ее словам, учреждение периодически не отапливалось из-за нехватки угля.

"Но больше всего возмущает, что он использует школу в личных целях. В здании кочегарки хранил тюки соломы, а на прилегающей территории пас коров. В подвале запаривал для них кашу. Но последней каплей стало, когда он начал варить в школе самогон", – сказала Павленко.

Женщина добавила, что многие родители в свое время были учениками 63-летнего мужчины. Она уверяет, что педагог обижал детей. В качестве наказания он якобы ставил несовершеннолетних в ряд и заставлял стоять со спущенными штанами, девочек "сажал себе на колени".

Возмущенные родители Суспільне

Вину учителя в суде не доказали, так как прямых доказательств каких-то нарушений не было, а никто из пострадавших к правоохранителям не обращался. Родители хотели уговорить директора школы уволиться добровольно, но он отказался.

В знак протеста некоторые родители не пустили детей в учебное учреждение. Однако, за такой бойкот взрослых можно привлечь к уголовной ответственности по статье о невыполнении родительских прав. Жители села утверждают, что переведут детей в другие школы, если ситуация не решится.

Заместитель сельского главы Липянской ОТО Игорь Некрученко стал на сторону учеников и назвал директора школы "неадекватным человеком".

"Знаете, как он объяснил, зачем варил в школе самогон? Дескать, для нужд заведения, чтобы давать магарыч рабочим", – сказал Некрученко.

Как сообщал OBOZREVATEL: