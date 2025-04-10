Пока другие критикуют. В Украине нашли школу, которая справилась с оцениванием по группам результатов: в чем ее феномен

Днепрорудненская школа в Запорожской области ввела оценивание учеников по группам и теперь дает консультации другим учебным заведениям. Самым первым шагом педагогов стало использование опыта начального звена, после чего была создана рабочая группа.

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Директор школы Людмила Герасименко в интервью Вчися. Медіа делится, что в рабочую группу ввошла администрация и учителя-пилотники, которые проанализировали требования государственных стандартов и учебных программ, определили, что именно нужно оценивать, какие критерии для этого использовать, как отслеживать прогресс учащихся в течение семестра и как правильно переносить итоговые результаты в журнал. Созданную модель апробировали в течение года и только после этого ввели в учебном заведении.

По словам Герасименко, еще одним эффективным опытом для комплексного оценивания стали дневники наблюдений. Благодаря этому инструменту удалось фиксировать развитие ребенка и оценивать компетентности, а в конце семестра превратить наблюдение в оценки по группам результатов.

"Конечно, у учителей должна быть внутренняя мотивация во всем разобраться. Если я, как учительница интегрированного курса литератур, с самого начала понимала, что, например, "Воспринимает устную информацию на слух/Аудирование" точно не привычная нам к этому форма работы одного отдельного урока (прослушал – дал ответы на тестирование), а именно группа результатов, то есть комплексное — это уже наблюдение за устным взаимодействием с возможностью формирования ее в течение семестра/года, – я брала Госстандарт и модельную программу, прописывала себе в дневнике наблюдений, за которыми индикаторами буду видеть, что ребенок устно взаимодействует с текстом", – делится Герасименко.

По ее словам, именно благодаря тому, что родители, ученики и учителя имели опыт с новым оцениванием, у них не возникло вопросов нововведений. Педагог предполагает, что не каждый разбирался и видел разницу между аудированием как отдельной формой работы и аудированием как отдельной группой результатов.

Заместитель директора учебного заведения и школьная преподавательница географии и биологии Жанна Разиевская отмечает, что массовых изменений в оценивании не происходит, а учителя должны увидеть взаимосвязь, когда определенная работа на уроке соответствует определенной группе результатов. По мнению работницы образования, педагоги должны изменить задания с акцентом на развитие компетентностей и понять, какой именно группе результатов она будет отвечать.

"Мне, филологу, сложно представить, как можно одну комплексную работу разработать по всем четырьмя группам результатов, чтобы успеть за урок ее оценить, чтобы дети успели ее выполнить. Для меня это пока задачка со звездочкой – качественные комплексные работы как для текущего, так и для итогового оценивания. Но мне хотелось бы сесть и разобраться с примерами таких разработок или составить их. Потому что сейчас основная проблема упирается в разработку компетентностных задач, на которые может идти несколько часов подготовки к уроку", – говорит Герасименко.

По ее словам, если начинать внедрять новую систему оценивания только сейчас, это будет непросто. Ведь нужно изучить нормативную базу, разобраться с критериями, ознакомиться с механизмом оценивания по группам результатов, провести работу с родителями.

Кроме того, директор отмечает, что до сих пор нет выпускников университетов, которые бы готовились по программе подготовки учителей НУШ, а часть педагогов не стремится прилагать усилия и перестраиваться, чтобы работать по-другому. Герасименко подчеркивает, что следует больше рассказывать о реформе Новой украинской школы и делиться историями, работающими по этой программе.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что образовательная омбудсменка предложила дать право педагогическому совету учебного заведения выбирать либо новые, либо старые подходы в оценке школьников в течение двух лет.

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